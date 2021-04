Skechers ziet omzet met 15 procent stijgen in eerste kwartaal

Skechers

Schoenenmerk Skechers (Skechers U.S.A., Inc.) heeft in het eerste kwartaal van het financiële boekjaar een omzet behaald van 1,4 miljard dollar (1,1 miljard euro). Dit deed het bedrijf door een omzetstijging van 15 procent, aldus het kwartaalverslag. De netto inkomsten van het bedrijf verdubbelden zelfs naar een bedrag van 98,6 miljoen dollar (81,8 miljoen euro).

Bij het bedrijf steeg de omzet in het thuisland de Verenigde Staten met 8,5 procent en de internationale omzet steeg met 20,2 procent, aldus het verslag. Robert Greenberg, CEO van Skechers, noemt de resultaten uitzonderlijk, zeker met de vele coronamaatregelen in Europa. “De significante groei is een resultaat van de blijvende vraag voor Skechers omdat consumenten comfort en kwaliteit willen in hun schoenen en wandelen een top pandemie activiteit blijft.”

In vergelijking met pre-pandemie omzet, verbeterde Skechers in het eerste kwartaal met 12 procent. Door de groei behaalde het bedrijf een record kwartaalomzet van 1,4 miljard dollar.