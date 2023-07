Skims bereidt zich voor op beursgang: Nieuwe investeringsronde brengt Skims op waarde van 4 miljoen

Het kledingmerk van Kim Kardashian, Skims, kondigde woensdag een Serie C-financieringsronde van 270 miljoen dollar (241 miljoen euro) aan, geleid door Wellington Management, met aanvullende deelname van Green Oaks Capital Partners en bestaande partners D1 Capital Partners en Imaginary Ventures. Als onderdeel van deze ronde kreeg Skims een nieuwe waarde van 4 miljard dollar (3,6 miljard euro), zo blijkt uit het persbericht.

De nieuwe kapitaalinjectie wordt gebruikt voor productinnovatie en de uitbreiding van nieuwe categorieën van het merk verder te versnellen en om de focus op permanente eigen winkels te stimuleren, zo is te lezen. Daarbij plant Skims een flagshipstore te openen in Los Angeles in het begin van 2024.

Skims heeft tot nu toe in totaal 670 miljoen dollar (597 miljoen euro) opgehaald in verschillende financieringsrondes, waaronder een Serie B van 240 miljoen dollar (214 miljoen euro) in 2022 en een Serie A van 154 miljoen dollar (137 miljoen euro) in 2020.

De financieringsronde kan vragen oproepen over wanneer het bedrijf van plan is naar de beurs te gaan, gezien de hoge bedrijfswaarde en de betrokkenheid van Wellington, dat bekend staat om het investeren in bedrijven voordat ze de beurs opgaan. Bovendien heeft Skims andere stappen genomen die ‘typisch zijn’ voor bedrijven die zich voorbereiden op een eerste beursgang, zoals het aannemen van een financieel directeur, zo schrijft The New York Times.