Slim groeien: hoe TCOG Atelier Content helpt met efficiëntie en schaalbaarheid

Eenvoud, tijdloosheid en vakmanschap, dat zijn de kernwaarden van het Belgische schoenen- en handtassenmerk Atelier Content. Opgericht in 2014 door Nele Content, groeide het merk van een kleinschalige onderneming uit tot een gevestigde naam in de luxeschoenensector. De productie vindt plaats in Italië, terwijl het ontwerp en de organisatie in Ronse worden beheerd door Nele en haar echtgenoot Dageraad Huysmans, die sinds enkele jaren ook betrokken is bij het creatieve proces. “We zijn geen trendvolgers, maar focussen op comfortabele, geklede damesschoenen die toegankelijk zijn voor elke vrouw,” zegt Huysmans.

Fabrikanten als familiebedrijven

Een belangrijk aspect van Atelier Content is de nauwe samenwerking met fabrikanten in Italië. “We werken veelal samen met kleine familiebedrijven, sommige al meer dan tien jaar,” vertelt Huysmans. “Deze fabrikanten delen onze passie voor vakmanschap en traditie. Samen met hun expertise en knowhow streven wij ernaar om leesten en pasvormen te gebruiken die al jaren hun dienst hebben bewezen. Dit zorgt ervoor dat onze schoenen niet alleen stijlvol, maar ook uiterst comfortabel zijn.” Van een puur wholesale-model met slechts zes retailers, breidde Atelier Content zijn activiteiten uit met een B2C-strategie, middels een webshop en fysieke winkel in Gent. Huysmans: “Onze groei is altijd organisch verlopen. We zijn heel stilletjes gegroeid en waren daar tevreden mee. Toch bracht dit ook uitdagingen met zich mee, met name op het vlak van voorraadbeheer en operationele efficiëntie.”

Van Excel naar een geïntegreerd ERP systeem

Tot eind 2022 werkte Atelier Content zonder ERP systeem. Alle administratieve taken, van voorraadbeheer tot facturatie, werden handmatig verwerkt in Excel. “In het begin was dat geen probleem, omdat we enkel wholesale deden en alles wat geproduceerd werd, direct uitgeleverd en gefactureerd werd,” aldus Huysmans. “Maar met de komst van een webshop en een fysieke winkel, werd het steeds moeilijker om de voorraad bij te houden en bestellingen efficiënt te verwerken.” De zoektocht naar een geschikte oplossing bracht Atelier Content bij IT-partner TCOG. Ze implementeerden het ERP systeem Microsoft Dynamics 365 Business Central, gecombineerd met de modegerichte add-on itSuitsFashion 365. Huysmans: “Onze voorkeur lag sterk bij een cloudoplossing, zodat ons systeem altijd up-to-date blijft. We hebben geleerd uit eerdere ervaringen en wilden een flexibele en schaalbare oplossing.”

Functionaliteiten voor de fashionbranche

De keuze voor TCOG werd mede bepaald door de flexibiliteit van hun aanpak en een diepgaande expertise in de mode-industrie. “Het standaard wholesale-pakket van Business Central is verrijkt met functionaliteiten die specifiek zijn voor de fashionbranche, zoals maattabellen en seizoensbeheer, dankzij itSuitsFashion 365,” legt Huysmans uit. Daarnaast was de integratie met Shopify een doorslaggevende factor. “De standaardkoppeling tussen Business Central en Shopify, onze webshop-software, geeft ons het vertrouwen dat we kunnen meegroeien zonder steeds extra maatwerk te moeten laten ontwikkelen.” Ook het feit dat TCOG geen enorme IT-gigant is, speelde een rol in de beslissing. “TCOG voelt als een vertrouwde en toegankelijke partner. Voor ons als groeiend familiebedrijf is dat een belangrijke factor. Die flexibiliteit en persoonlijke aanpak passen perfect bij ons.”

Efficiënter werken en betere rapportages

Sinds de implementatie van Business Central en itSuitsFashion 365 is de operationele werking van Atelier Content drastisch verbeterd. “Het is bijna niet te vergelijken, want onze organisatie is sindsdien volledig veranderd. Maar de efficiëntie is enorm toegenomen. Bijbestellingen verlopen veel vlotter, de inkoop in Italië is beter georganiseerd en we kunnen snel bulkwijzigingen doorvoeren in productgegevens”, aldus Huysmans. Ook het maken van rapportages is aanzienlijk eenvoudiger geworden. Enthousiast: “Waar we vroeger veel handmatig moesten bijhouden, kunnen we nu met een paar klikken een nieuw rapport genereren. Dit stelt Atelier Content in staat om sneller en beter onderbouwde beslissingen te nemen.

De toekomst: uitbreiding en verdere optimalisatie

Met de groei van het merk en de positieve ervaringen met TCOG, kijkt Atelier Content ambitieus naar de toekomst. “In september openen we een nieuwe winkel in Antwerpen, en op langere termijn kijken we zelfs naar een winkel in Amsterdam,” vertelt Huysmans. “We geloven sterk in de driehoek van onze webshop, onze monobrandstore en onze retailpartners. Ze versterken elkaar continu.” De rol van TCOG blijft hierin cruciaal. “We zijn al bezig met de voorbereiding op de nieuwe winkel en bekijken hoe we de implementatie daar het beste kunnen aanpakken. Het fijne aan TCOG is dat ze meedenken, zowel op technisch als organisatorisch vlak. Ze voelen als een familiebedrijf, net als wij. Dat werkt gewoon goed.” Met een solide IT-infrastructuur en een heldere visie op de toekomst, is Atelier Content klaar voor de volgende groeifase. Dankzij de samenwerking met TCOG kunnen ze deze groei op een efficiënte en duurzame manier realiseren.

