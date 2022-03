Slimme poort naar China

China is de grootste e-commercemarkt ter wereld. Goed nieuws: de kans om er succes te boeken is dankzij een full-service oplossing een stuk dichterbij.

Bij China denken we in eerste instantie vaak aan een gigantische productiemarkt. Toch liggen er voor de westerse fashionbranche ook enorme verkoopkansen. “China geldt als tweede luxurymarkt ter wereld, klaar om de VS voorbij te streven. De Chinezen zijn zeer geïnteresseerd in westers design en staan open voor nieuwe producten. Bovendien kent het land al veel langer een sterke groei in online bestedingen en loopt het hiermee ver voor”, vertelt Taco Ubbink, managing director van Gateway-O.

Social commerce

Het zijn gunstige omstandigheden waarin zijn onderneming modebedrijven helpt voet aan Chinese grond te krijgen. Gateway-O maakt hierbij gebruik van digitale kanalen, die in het land wat anders zijn ingericht dan bij ons in het Westen. Business modellen baseren op social media zoals Instagram en Facebook is bijvoorbeeld geen optie. Wel kan de app WeChat fungeren als poort naar China. Voor een deel is deze vergelijkbaar met ‘ons’ Whatsapp.

“Horizontaal als ze te werk gaan, hebben de Chinezen nog meer functies geïntegreerd in deze applicatie. Met WeChat kun je appen, maar bijvoorbeeld ook gamen, een taxi bestellen, en: kleding kopen én betalen. Juist deze social commerce-optie, waar e-commerce en social media samenkomen, maakt het een razend interessant verkoopkanaal. Zeker in combinatie met de 1,2 miljard Chinese consumenten die de app gebruiken.”

Service

WeChat als verkoopkanaal brengt China dichterbij. Bovendien kan het volgens Taco een essentiële eerste stap zijn richting deze markt. Gateway-O draagt zorg voor alle processen achter de inrichting van de winkel op WeChat. Een full-service oplossing, noemt hij dat. “Het begint met de opzet van een bedrijfsaccount van het merk en het designen van de website binnen WeChat en de verdere invulling. In samenwerking met onze Chinese marketingpartner zetten we campagnes op met relevante influencers, de meest effectieve manier van marketen in China. Als merk verkoop je dan al vrij snel direct aan de Chinese consument. Met ons moederbedrijf Greenway Logistics is ook de logistieke kant gedekt. De winkel kan dus draaien zonder dat onze klant er al te veel omkijken naar heeft.”

Goed verhaal

Een aantal spelregels kan het succes bespoedigen. Zo hechten Chinezen aan authenticiteit en aan storytelling, en daarmee dus aan een goed verhaal dat schuilgaat achter een modemerk. Het draagt bij aan de ook en juist in China zo broodnodige toegevoegde waarde. “Heb je dat op orde, dan kan je er dus vrij laagdrempelig zakendoen. En: tegen een investering die afgezet tegen de kosten van bijvoorbeeld een beursdeelname heel schappelijk is”, zegt Taco.

Op dit moment bouwt Gateway-O aan meerdere multibrand stores op WeChat. Door bundeling moet de full-service oplossing toegankelijker worden voor kleinere spelers, zo is de gedachte. “Bovendien kunnen ook zij dan profiteren van een ander voordeel van China: de leermarkt die het is. Als verkooppartner kun je hierdoor veel beter anticiperen op trends die bij ons nog gaan spelen.”