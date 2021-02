Slimmer assortiment: Chainbalance over het creëren van een optimaal productaanbod

Voorspellingstools voor de retail en e-commerce zijn booming. Niet verwonderlijk, want in de modebranche is het van groot belang om zo goed mogelijk te weten wat de verwachte verkoop is. Met andere woorden: om inzicht te verkrijgen in het koopgedrag van de consument, het liefst ook nog vóór het verkoopseizoen begint. Met behulp van machine learning en artificial intelligence is het mogelijk om zeer nauwkeurige voorspellingen te doen. Bijvoorbeeld over het verwachte aantal klanten in de winkels, over de hoeveelheid verkochte artikelen en de komende fashiontrends.

Vertekend beeld

Het voorspellen van de toekomst gebeurt altijd op basis van gegevens uit het verleden en heden – ook wel predictive analytics genoemd. “Door de coronacrisis hebben modebedrijven nu echter te maken met ‘vervuilde data’. Data die een vertekend beeld geven”, stelt Xin Zhang, business consultant bij Chainbalance. Waar veel webshops onverwachts overuren draaien, zagen modewinkels hun omzet gedurende de lockdown volledig tot stilstand komen, waardoor ze met restvoorraden blijven zitten. “Je kunt voor je berekeningen dus niet op deze data vertrouwen, omdat die een totaal ander beeld geven dan normaal”, vervolgt Zhang. “Voor modebedrijven is het belangrijk om daar rekening mee te houden, anders zullen zij altijd verkeerde voorspellingen doen.”

Gepersonaliseerd aanbod

De ‘personalised stores module’ van Chainbalance maakt het mogelijk om stap voor stap bij te sturen op basis van consumentendata, rekening houdend met de vertekende data van het afgelopen jaar. “Winkels worden vaak bevoorraad op basis van een standaardprofiel. Maar dit kan veel specifieker op locatieniveau: retail is detail”, aldus Maaike Poelmans, operations director bij Chainbalance. “Stel: een bepaalde beha van Triumph loopt super goed in de meeste winkels, maar dit artikel is niet opgenomen in het assortiment van de winkel in Maastricht. Zou je dit artikel dan niet ook in Maastricht neerleggen? Ook als blijkt dat een product in veel winkels een hardloper is, terwijl er nog maar weinig voorraad van is in het distributiecentrum, is het slim dit artikel op tijd bij te produceren. De personalised stores module geeft onze klanten tijdig dit soort inzichten en aanbevelingen, zodat zij het aanbod in de winkels kunnen afstemmen op de werkelijke vraag.”

Flexibele aanpak

Inzicht in de werkelijke lokale consumententransacties, aangevuld met data over een specifiek winkelgebied, maakt dat retailers hun productaanbod kunnen personaliseren per locatie. “Onze filosofie is dat dit heel dynamisch is”, aldus Poelmans. “Onze software genereert orders en houdt daarbij rekening met vragen als: hoeveel tijd is er overheen gegaan voordat een artikel werd verkocht? Is er nog voldoende voorraad om een week vooruit te kunnen? Zo niet, dan volgt er een order om dit artikel aan te vullen. Kortom: we kiezen voor een flexibele aanpak door met veel verschillende factoren rekening te houden. Het doel is om te zorgen dat er altijd genoeg voorraad is in de winkel of webshop, maar ook weer niet te veel.”

Optimaal assortiment

Dat resulteert vaak in aanpassing van voorraad target niveaus waar retailers zelf nooit aan gedacht hadden. Poelmans haalt een voorbeeld aan van een outletwinkel in Roermond. “Deze klant van ons had altijd drie exemplaren van een bepaalde spijkerbroek in een specifieke maat op voorraad. Die waren telkens binnen enkele dagen verkocht. Daarom hebben we dat aantal automatisch verhoogd naar zes exemplaren. Wat bleek: ook die waren binnen no-time uitverkocht! Zelfs toen we dit aantal ophoogden naar twaalf, was de stapel spijkerbroeken in het schap binnen afzienbare tijd leeg. Het merchandise-team stond versteld. Zo zie je maar hoe waardevol het is om flexibel te kunnen reageren op de werkelijke vraag van de klant.”

Nog beter presteren

Betere verkoopresultaten behalen door het productaanbod af te stemmen op de behoeften van de consument geldt voor zowel webshops als voor fysieke winkels. Poelmans: “Kenmerkend voor de mode-industrie is de complexiteit: je hebt immers te maken met verschillende modellen, maten én kleuren. Juist met complexe producten, zoals beha’s, spijkerbroeken en schoenen, kunnen wij het verschil maken voor onze klanten. Zijn al die maten echt nodig in alle winkels? Of kun je de maatboog beperken zodat er meer vierkante meters overblijven voor andere producten? Welk assortiment kun je het beste online voeren en hoe zorg je voor voldoende voorraad voor je online kanaal?” De slogan van Chainbalance is niet voor niets: reinventing your inventory. Dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt van het Nederlandse bedrijf: data op een slimme manier gebruiken om zo te zorgen dat modebedrijven het beste resultaat kunnen behalen met hun voorraad.