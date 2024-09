Sluitingsdatum bekend: Outlet platform Afound stopt deze week

Het laatste hoofdstuk voor outlet platform Afound. Het dochterbedrijf van de H&M Group sluit op 24 september de digitale deuren, zo is te lezen op de website van het platform. Halverwege augustus werd de sluiting aangekondigd, maar was er nog geen concrete datum en werd alleen ‘het najaar’ genoemd.

Afound werd in 2018 gelanceerd door de H&M Group. Mode, accessoires en beauty werd tegen hoge kortingen aangeboden. Het platform werd eerst uitgerold in Zweden en kwam later ook online naar andere landen. Niet veel later werden er ook outletwinkels geopend, waaronder een in Utrecht.

“Bij het evalueren van de huidige positie van Afound zien we niet genoeg vraag, deels omdat merken er steeds vaker voor kiezen om hun eigen verkoopkanalen te gebruiken om hun klantrelaties verder te versterken. Dit heeft geleid tot het moeilijke maar noodzakelijke besluit om Afound te beëindigen," zo luidde het statement van de Zweedse retailer afgelopen augustus.