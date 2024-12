Smartwool benoemt nieuwe distributeur in Benelux

Smartwool, het sokken- en kledingmerk gevestigd in Denver (Colorado) onderdeel van de VF Corporation, heeft Ideavelop BV aangesteld als exclusieve distributeur voor België, Nederland en Luxemburg.

Deze stap maakt deel uit van VF's strategie om haar portfolio van natuurlijke kleding in EMEA te versterken, voortbouwend op Ideavelop's 25-jarige samenwerking met het duurzame merinowolmerk Icebreaker, eveneens onderdeel van de groep.

In een verklaring meldt VF dat Ideavelop, door de verkoop en marketing van Smartwool in de Benelux-regio te beheren, "de aanwezigheid van de merken in de markt voor performance kleding zal versterken door retailers en consumenten duurzame, premium alternatieven voor synthetische producten te bieden".

Dariusz Boniecki, hoofd verkoop voor Icebreaker en Smartwool EMEA, zegt: "Door de krachten van twee wereldleiders in Merino en natuurlijke vezels te bundelen, creëren we een wendbaarder en responsiever bedrijfsmodel. Dit stelt ons in staat om effectief de uitdaging aan te gaan met de synthetisch gedomineerde performance kledingindustrie."

"Elk merk behoudt zijn unieke identiteit, terwijl het profiteert van strategische synergieën, waarmee een robuuste basis wordt gelegd voor duurzame en winstgevende groei. Dit zal onze relevantie en aantrekkingskracht voor consumenten in de outdoor- en performance kledingmarkten in EMEA aanzienlijk vergroten. Naarmate we onze aanwezigheid uitbreiden, kijken Icebreaker en Smartwool ernaar uit om onze samenwerking met belangrijke partners te verdiepen en nieuwe wegen voor groei te verkennen via innovatieve, duurzame partnerschappen en initiatieven. Samen met onze gewaardeerde partners willen we voorop lopen in de transitie naar een meer natuurlijke en duurzame toekomst in de kledingindustrie."