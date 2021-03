SMCP duikt in het rood tijdens boekjaar 2020

De Franse SMCP groep heeft in het boekjaar 2020 een nettoverlies geleden van 102,2 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag. In het jaar daalde ook de omzet met 22,9 procent naar een omzet van 873 miljoen euro.

“Zoals verwacht hebben onze jaarresultaten geleden onder de pandemie die leidde tot lockdown maatregelen in de meeste landen en een stop van toerisme,” aldus SMCP CEO Danie Lalonde in het jaarverslag. “Hoe dan ook heeft de groep het reactievermogen getoond door meteen sterke kosten maatregelen te implementeren en e-commerce te boosten waardoor de impact beperkt is gebleven.” Lalonde stipt ook aan dat aan het einde van het jaar een nieuw strategisch plan is aangekondigd door SMCP die de ‘merken vormt naar de nieuwe wereld’. SMCP is het moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en de Fursac.

Moederbedrijf Sandro en Maje ruim 100 miljoen euro in het rood

In thuisland Frankrijk zag de groep de omzet met 19 procent dalen naar een omzet van 311,3 miljoen euro. De regio Amerika (Zuid-, Midden- en Noord-) werd percentueel het hardst geraakt met een daling van 38,1 procent. De omzet kwam in het gebied uit op 93,1 miljoen euro in het boekjaar. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) daalde de omzet in het financiële jaar met 29,8 procent naar een bedrag van 237,1 miljoen euro. De APAC-regio (Asia Pacific) leverde 10,7 procent minder omzet dan het voorgaande boekjaar op.

Wanneer gekeken wordt naar de diverse merken in het portfolio blijft Sandro de meeste omzet opleveren. Het merk behaalde ondanks een daling van 24,9 procent een omzet van 414,3 miljoen euro. Maje behaalde een omzet van 336,8 miljoen euro door een afname van 23,2 procent. De overige twee merken, Claudie Pierlot en De Fursac, behaalden samen een omzet van 121,9 miljoen euro vanwege een daling van 14,2 procent.