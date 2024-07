SMCP glijdt in de min tijdens eerste halfjaar 2024

Franse modegroep SMCP heeft de resultaten in de eerste zes maanden van het boekjaar 2024 terug zien lopen. Het bedrijf rapporteert daarbij ook een verlies van 27,7 miljoen euro, terwijl het een jaar eerder nog in de plus stond, zo blijkt uit het financiële rapport.

De omzet bedrijf glijdt terug met 4 procent. Hierdoor kwam de omzet neer op 585,3 miljoen euro. Dit bedrag werd opgehaald dankzij de merken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac. Zij vallen allen onder SMCP. Sandro blijft het topmerk van de groep als men kijkt naar de omzet, maar Maje zit daar niet ver achter.

Waar het financiële rapport van SMCP voornamelijk minnen laat zien, is er één regio die in de plus zit. In geheel Amerika rapporteert de groep een omzetplus van 5,6 procent. Vooral de Verenigde Staten en Mexico hebben bijgedragen aan het positieve resultaat in de regio.