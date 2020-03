SMCP Group ziet netto-inkomen stijgen in FY2019

De SMCP Group, het Franse moederbedrijf van de modemerken Sandro, Maje en Claudie Pierlot, rapporteert over fiscaal 2019 een netto-inkomen van 59,4 miljoen euro. Dat komt neer op een groei van 14,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Twee maanden geleden maakte het bedrijf haar omzetcijfers over fiscaal 2019 al bekend .

Het EBITDA van SMCP Group kwam 1,6 procent hoger uit op 174,2 miljoen euro, blijkt uit het op woensdag gepubliceerde jaarverslag.

Netto-inkomen SMCP Group groeit met 14,1 procent

“In 2019 realiseerde SMCP een sterke groei, ondanks uitdagende marktomstandigheden in het vierde kwartaal in met name Hong Kong en de regio Parijs,” verklaart Daniel Lalonde, CEO van de groep, in het verslag. “Gedurende het hele jaar hebben we onze belangrijkste prioriteiten behaald, zoals het stimuleren van excellentie in de detailhandel, het uitbreiden van ons winkelnetwerk en het versnellen van onze digitale expansie. We hebben ook de acquisitie van De Fursac afgerond. Een perfecte stap voor de groep, omdat het haar voetafdruk versterkt in de snelgroeiende luxemarkt voor herenmode,” aldus Lalonde.

SMCP verwacht negatieve invloed van Covid-19 op eerste kwartaalomzet

Naast het publiceren van de jaarcijfers, geeft SMCP een update over de omstandigheden rondom het coronavirus. Het bedrijf laat weten dat in de APAC-regio bijna alle winkels weer zijn geopend. Op het hoogtepunt van de crisis in die regio, was daar 70 procent van de SMCP-filialen gesloten. In de EMEA-regio, thuismarkt Frankrijk en Amerika zijn alle vestigingen gesloten.

Vanwege deze winkelsluitingen en het daaruit volgende lagere bezoekersaantal, verwacht SMCP dat Covid-19 een negatieve invloed zal hebben op de omzetcijfers over het huidige eerste kwartaal van fiscaal 2020. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen verschillende maatregelen genomen om deze financiële impact te verlagen, waaronder het verminderen van de bedrijfskosten, het aanpassen van het voorraadniveau en het beter onderhouden van het e-commercekanaal dat 15 procent van de totale omzet vertegenwoordigt.

“De start van 2020 is zeer uitdagend, aangezien de uitbraak van Covid-19 een negatief effect heeft op de wereldwijde consumptie,” aldus Lalonde.

Beeld: Sandro Paris