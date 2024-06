Sneakerplatform Woovin breidt uit naar Duitsland

Woovin bestaat deze maand één jaar en dat viert het Nederlandse sneakerplatform niet zomaar: Woovin weet vijf miljoen euro aan groeigeld op te halen bij een bridgefundronde en zet daarmee in op internationale expansie. Duitsland staat daarbij als eerste op de agenda, zo vertelt Tio Laurey, de 23-jarige eigenaar van het bedrijf, aan De Ondernemer.

Woovin heeft al een reseller in Keulen zitten die hem gaat helpen de expansie in Duitsland in goede banen te leiden. De focus komt te liggen op grote steden, zoals Keulen, Berlijn en München. Het is de bedoeling dat Woovin dit jaar nog actief zal zijn in Duitsland, zo vertelt Laurey aan De Ondernemer.

Laurey wil uiteindelijk heel Europa veroveren. Dus, staan de volgende expansieplannen al op de agenda: volgend jaar zal het zijn eerste stappen in Frankrijk, Italië en Spanje zetten.

Woovin is een sneakermarktplaats die kopers met verkopers verbindt over heel de wereld, zo staat op de website. De sneakermarkplaats werkt momenteel samen met zo’n 730 winkels in de Benelux.