Sneakerretailer Snipes neemt Kroatische keten Shooster over

Snipes is op overnamepad. De sneaker- en streetwearretailer kondigt de vierde overname in twaalf maanden tijd aan en neemt Kroatische keten Shooster over, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Shooster heeft in totaal 18 winkels in Kroatië. Naar eigen zeggen is de keten ‘een van de meest relevante contactpunten voor sneakers en streetwear in Kroatië. De winkels worden gerebrand en zullen daarna verder gaan als Snipes. Snipes zal daarnaast in Kroatië binnenkort ook een online shop lanceren, zo is te lezen in het persbericht.

Snipes kondigde recent nog de overname van Amerikaanse sneakerretailer Jimmy Jazz over. Daarnaast nam het ook al de keten Expressions over en breidde het uit in Polen.