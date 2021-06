Snel herstel: Now-regeling aangepast, steunpakket niet verlengd na derde kwartaal

“De maatschappelijke en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich,” aldus de rijksoverheid in een persbericht. Het snelle herstel is een reden om de now-regeling aan te passen en het steun- en herstelpakket voorlopig niet na het derde kwartaal te verlengen, zo is te lezen.

Bedrijven kunnen in het nieuwe pakket maximaal 80 procent omzetverlies voor het derde kwartaal opgeven. Dit betekent dat een bedrijf ook nog maar maximaal 80 procent van de loonsom vergoed krijgt. “Nu contactbeperkingen grotendeels zijn verdwenen en bedrijven met ‘testen-voor-toegang’ open kunnen, is een volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten,” zo luidt de redenering van de overheid. De vastelastenregeling TVL wordt niet aangepast. Door de wijziging van de Now-regeling, zal de opening van het loket enkele weken later worden. “Het kabinet beseft dat dit een tegenvaller kan zijn voor bedrijven.”

Het steun- en herstelpakket wordt na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengd. Mochten er grootschalige en nationale sluitingen voorkomen dan kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen, zo meldt de overheid.