Snipes mag ruim 20 vestigingen van sneakerketen Courir overnemen

Snipes zet zijn overnamepad voort en verovert meerdere vestigingen van de sneakerketen Courir. De poging tot de overname van ruim 20 Courir-winkels werd eerder al bekend gemaakt, maar wordt nu goedgekeurd door de Franse mededingingsautoriteit en de Europese Commissie.

De Duitse retailer neemt 15 vestigingen van de Franse sneakerketen in Frankrijk over, evenals zes in Portugal, zo maakte Snipes donderdag bekend. Hiermee breidt het bedrijf zijn aanwezigheid in deze twee belangrijke kernmarkten uit.

De overname maakt deel uit van de voorwaarden die de Europese Commissie heeft gesteld aan directe concurrent JD Sports, die het bedrijf Courir wil overnemen. Om de mededingingsbezwaren van de Commissie weg te nemen, bood het gefuseerde bedrijf aan om "alle Courir-winkels in Portugal en meerdere winkels in bepaalde regio's van Frankrijk te verkopen aan Snipes, een directe concurrent die zich richt op de detailhandel in sportslifestyle-artikelen", aldus een persbericht eind oktober. De Franse mededingingsautoriteit en de Europese Commissie hebben de overname van de vestigingen door Snipes nu goedgekeurd, waarmee deze nu is afgerond.

"Met de integratie van de nieuwe winkels zetten we onze wereldwijde groeistrategie voort", aldus Snipes-CEO Dennis Schröder. "Frankrijk is een van de belangrijkste markten in Europa voor ons. Met de overname van de Courir-winkels daar en in Portugal breiden we onze aanwezigheid uit en versterken we onze band met de lokale communities."

Snipes is voornemens de bestaande Courir-medewerkers over te nemen en bevindt zich momenteel in onderhandeling, aldus het persbericht. De 21 vestigingen zullen in de toekomst als Snipes heropend worden.

De retailer exploiteert wereldwijd 800 winkels, waarvan meer dan de helft zich in Europa bevindt. In Frankrijk heeft Snipes 51 winkels.