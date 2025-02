Snuggs haalt 5 miljoen euro op om groei te versnellen

Het merk voor menstruatieondergoed, Snuggs, heeft 5 miljoen euro aan financiering binnengehaald, onder leiding van de Amsterdamse investeringsgroep TripleB. Hiermee komt de totale financiering op 12 miljoen euro.

Het merk zal de investering gebruiken om haar missie voort te zetten om menstruatieverzorging "comfortabeler, duurzamer en breder toegankelijk" te maken. Snuggs wil haar aanwezigheid in de retail vergroten, haar klantenbestand uitbreiden en ervoor zorgen dat premium menstruatieondergoed een mainstream alternatief wordt voor wegwerpproducten.

Sinds de lancering in 2019 heeft Snuggs een snelle groei doorgemaakt, met meer dan 700.000 klanten, ruim 3 miljoen verkochte producten en uitbreiding naar zeven markten. Het merk, opgericht door de destijds 23-jarige Linda Sejdova, is verkrijgbaar in bijna 3.000 winkels, waaronder drogisterijen en supermarkten.

In 2024 genereerde het merk 20 miljoen euro aan omzet met een positieve EBITDA. De belangrijkste markten zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Centraal- en Oost-Europa. Snuggs voegt eraan toe dat het "wereldwijd naar mogelijkheden kijkt".

Linda Sejdova, mede-oprichter en CEO van Snuggs, zei in een verklaring: "Menstruatie is geen probleem dat moet worden opgelost; het is onze superkracht. We willen menstruatie verbinden met iets moois en comfortabels, niet iets dat moet worden weggestopt. Ik zie bij onze klanten dat dit echt levensveranderend is.”

"Menstruatie is geen zwakte. Het is een voordeel - een ritme dat productiviteit, relaties en creativiteit kan verbeteren. Stel je een wereld voor waarin elke vrouw haar cyclus met trots omarmt. Dat is de wereld die we aan het bouwen zijn. Bij Snuggs is onze missie duidelijk: vertrouwen en geluk brengen aan iedereen die menstrueert."

Thomas A. Bata van TripleB voegde toe: "We zijn verheugd om onze betrokkenheid bij Snuggs te verdiepen en een cruciale rol te spelen in de volgende fase van haar internationale groei. Door de visionaire oprichters en het getalenteerde managementteam te ondersteunen met deze investering, willen we de expansie van Snuggs versnellen en de impact ervan op het internationale toneel vergroten.”

"Als marktleider in Europa is Snuggs uniek gepositioneerd om haar bereik te vergroten, nieuwe normen te stellen voor innovatie en haar reputatie als het meest vooruitstrevende en gerespecteerde merk in het segment te versterken. We zijn enthousiast om deze reis te ondersteunen en de toekomst van deze dynamische en snelgroeiende industrie mee te vormgeven."