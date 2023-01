Softwarevoornemens voor 2023: dit zijn de wensen van TCOG-klanten

De kick-off van 2023 zit erop voor de modebranche. Serviceproviders bereiden zich voor op vertrouwde en nieuwe klanten en hun ambitieuze goede voornemens. Software speelt een hoofdrol in het verwezenlijken van die doelen. ERP-partner TCOG ging in gesprek met klanten om te ontdekken wat hun softwarewensen zijn voor het nieuwe jaar en deelde die inzichten met FashionUnited.

ESPA, Sarah Spaas

Het Belgische ESPA heeft een van de grootste assortimenten in feestkleding, -accessoires en -decoraties. De leverancier onderscheidt zich met een indrukwekkende voorraadcapaciteit: een opslagshowroom van 3.000 m2 en magazijn van 60.000 m2.

Wat heeft ERP gedaan voor jullie business in 2022?

NAV [tegenwoordig Business Central] heeft het totaalproces van inkoop tot verzending van de goederen versneld ten opzichte van ons vorig ERP pakket. De complete integratie van de verkoop via de webshop heeft na een moeilijke start toch wel degelijk zijn nut bewezen. Bijna al onze klanten bestellen via die webshop. Ze zien direct wanneer een artikel niet in stock is en wanneer dit terug wordt verwacht. Ze kunnen de status van hun bestelling volgen en hun facturen raadplegen. De integratie van de boekhouding is ook een duidelijk pluspunt.

Welke wensen en dromen hebben jullie voor 2023 en hoe kan software daarbij helpen?

In ons magazijn zijn nog een aantal verbeteringen mogelijk. Ik denk dan aan het dynamisch reserveren van voorraden, een doordachte replenishment, het naar voor trekken van fast movers per seizoen et cetera. Daarnaast willen we een betere rapportering opzetten en TCOG kan ons daarbij helpen.

Fashion Society, Tom Vermeylen

Fashion Society groepeert modemerkketens ZEB, PointCarré en The Fashion Store. Ze zijn actief in België, Luxemburg en Frankrijk en bieden trendy collecties voor mannen, vrouwen en kinderen.

Wat heeft ERP gedaan voor jullie business in 2022?

‘22 is moeilijk gestart. We zaten nog in de COVID-periode dus dat was uitdagend, maar half april hebben wij weer een goed zomerseizoen gemaakt. Zeker op het moment dat de verkopen teruglopen, is het cruciaal om te kunnen rekenen op een goede partner. Er is veel creativiteit nodig om toch klanten te trekken met speciale acties en promoties. Daarvoor is flexibiliteit nodig bij uw partner.

Als een business weer terug aantrekt worden de systemen altijd onder spanning gezet. Er moet samen naar oplossingen worden gezocht om de boel goed gestroomlijnd te laten werken. Met een goed systeem kunnen wij ervoor zorgen dat alles op tijd in de winkels geraakt en dat de stock op de juiste momenten op de juiste plaats ligt.

Onze doorlooptijd wordt kort gehouden doordat er elke nacht behoefteberekening gedraaid worden, zodat elke winkel telkens voorzien wordt van de juiste voorraad met als doel de omzet te kunnen maximaliseren. De ERP-samenwerking tussen onze mensen en TCOG zorgt ervoor dat het systeem snel genoeg werkt zodat alles om 6 uur 's morgens klaar staat en magazijnmedewerkers weten wat ze moeten doen qua replenishment.

Welke wensen en dromen hebben jullie voor 2023 en hoe kan software daarbij helpen?

We openen een negental winkels in het voorjaar en er zit een mooie groei aan te komen, waardoor er extra druk op de systemen gelegd wordt: het moet met 9 extra winkels sneller en performanter gaan draaien om alles om 6 uur klaar te kunnen zetten. We rekenen erop dat dat soepel verloopt en dat we kunnen blijven rekenen op een stabiel systeem met toegang tot alle data op elk moment. Die data hebben we nodig om onze business te sturen, om replenishment juist te tweaken en de verdeling van nieuwe goederen te doen.

Onze droom is dat we daarnaast leuke nieuwe dingen kunnen ontdekken: nieuwe toeters en bellen en extra data die we aan het systeem kunnen toevoegen.

Osaka, Charlie Bolhuis

Sportmerk Osaka heeft de missie om het hockey-DNA in het dagelijks leven te brengen via mode. Het Antwerpse sportmerk is inmiddels wereldwijd actief en de kleding wordt zowel op het hockeyveld als op straat gedragen.

Wat heeft ERP gedaan voor jullie business in 2022?

Ons bedrijf draait al een aantal jaar op Microsoft NAV met itSuitsFashion, de fashion totaaloplossing van TCOG. Zij hebben voor ons de koppeling gerealiseerd met ons externe magazijn dat het picken en verzenden van de orders voor ons organiseert. Daarnaast zijn er nog twee koppelingen gemaakt met onze nieuwe webshop via Shopify en ons B2B-platform. ItSuitsFashion van TCOG biedt ook de mogelijkheid om met stijlen te werken in plaats van items, zo kunnen we een artikel direct in tien kleuren en zes maten aanmaken. Dat bespaart veel tijd. Tijd die we weer in andere zaken kunnen steken, zoals in innovatie. Zo blijven we continu innoveren.

Die integraties zijn voor ons een enorme verbetering. Alle bedrijfsprocessen verlopen nu gestroomlijnd en dat levert een tijdswinst op. Dat blijkt wel uit het feit dat we een gigantische groei hebben weten te realiseren zonder veel extra mensen te moeten aanwerven. TCOG is voor ons een echte partner. Als we ergens behoefte aan hebben, kunnen zij dat snel voor ons regelen.

Welke wensen en dromen hebben jullie voor 2023 en hoe kan software daarbij helpen?

Ons hoofddoel is om nog meer voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Dat willen we goed aanpakken, want het is echt een andere markt. Qua bestellingen hebben we daar te maken met grotere hoeveelheden, en op frequentere basis. Om die markt goed te bedienen moet alles dus perfect geregeld zijn, ook qua retourbeleid.