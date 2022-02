‘Spaans merk Scalpers op zoek naar nieuwe eigenaar’

Spaans modemerk Scalpers kan binnenkort een nieuwe eigenaar hebben. Naar verluidt heeft de huidige grootaandeelhouder Jaime Begel een financieel adviseur ingehuurd voor de verkoop van zijn meerderheidsbelang, aldus krant El Confidencial.

Begel heeft 70 procent van de aandelen van Scalpers in zijn bezit. 20 procent van de rest is in het bezit van Borja Vázquez en Alfonso Vivancos die op dit moment uitvoerend directeuren zijn bij het bedrijf. De overige 10 procent is in handen van de Phoenix Group en andere kleine aandeelhouders.

Scalpers heeft inmiddels 250 verkooppunten, is aanwezig in zes landen en heeft ruim 1.300 medewerkers. Naast Scalpers heeft het bedrijf ook het schoenenmerk Mim shoes en kledingmerk Victoria in beheer. In het meest recente boekjaar werd een omzet behaald van 110 miljoen euro. Naar verluidt heeft Spaans bedrijf El Corte Inglés interesse getoond in een mogelijke overname van Scalpers.