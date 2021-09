Spaans modemerk Desigual wil als eerste modebedrijf kortere werkweek invoeren

Het Spaanse modemerk Desigual laat haar personeel op het hoofdkantoor stemmen over een kortere werkweek in ruil voor minder loon, dat maakte Thomas Meyer, oprichter van Desigual, volgens het persbericht bekend in een presentatie op het hoofdkantoor. Werknemers beslissen op 7 oktober 2021 of ze het voorstel accepteren. Voor goedkeuring moet 66 procent van de werknemers het eens zijn.

Het voorstel geldt alleen voor kantoormedewerkers en luidt als volgt: drie dagen per week op kantoor en één dag thuiswerken, zo is te lezen in het persbericht. Tegenover dit voorstel staat een loonsverlaging in verband met de aanpassing van de uren (in totaal 13 procent). Werknemers zullen maximaal 5,8 procent minder loon ontvangen. Het doel van dit voorstel is de tevredenheid, het welzijn en de gezondheid van zijn werknemers te verhogen.

Als het voorstel wordt goedgekeurd, is Desigual het eerste modebedrijf dat een vierdaagse werkweek zal invoeren. Het voorstel zal dan medio oktober 2021 worden uitgevoerd, zo staat in het persbericht. Het modemerk neemt deze stap om van het bedrijf ‘de beste werkplek’ te willen maken en maakt deel uit van een breder plan om disruptieve werkmodellen aan te bieden. Het bedrijf is tevens aan het kijken wat gedaan kan worden voor winkelpersoneel, commerciële- en operationele teams.