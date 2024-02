Spaans modemerk Hoff wil snel groeien in Europa, schakelt strategisch adviseur winkelvastgoed in

Het Spaanse modemerk Hoff heeft grote uitbreidingsplannen in Europa en schakelt daarom een strategisch adviseur in winkelvastgoed in. Newmark Retail UK & EMEA en Hoff zullen samenwerken om winkels op belangrijke locaties te verwerven, zo maakt het Spaanse modemerk bekend in een persbericht.

De belangrijke locaties bevinden zich voornamelijk in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Portugal, aldus Hoff.

Newmark Retail ondersteunt al dertig jaar retailmarkten en heeft een ruime ervaring in retailuitbreiding en werkte al samen met diverse wereldwijde schoenenmerken. “De ambitieuze retailstrategie [van Hoff] is opwindend om deel van uit te maken en dankzij onze kennis van en ervaring met strategische uitbreidingen van winkelvastgoed voor merken over de hele wereld, is Newmark Retail de ideale partner om de plannen van Hoff te ondersteunen. We kijken ernaar uit om de eerste locaties veilig te stellen en samen te werken met het team van Hoff”, aldus Ana Mendi, directeur van Newmark Retail, in het persbericht.

Hoff had eind 2023 zo’n dertig winkels en 17 verkooppunten op zijn naam staan. Bovendien is het modemerk verkrijgbaar in meer dan 45 landen.