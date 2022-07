Spaanse Bimba Y Lola verviervoudigt winst in 2021, omzet groeit met een derde

Het Spaanse merk Bimba Y Lola, dat afgelopen december een eerste fysieke winkel opende in Nederland, heeft in boekjaar 2021 een nettowinst van 15,7 miljoen euro behaald, zo blijkt uit het jaarverslag van het merk. De winst is hiermee ruim vier keer hoger dan in boekjaar 2020. De EBITDA ondervond een groei van 106 procent en verdubbelde daarmee ruim, naar 34,1 miljoen euro. De totale omzet lag op 216,5 miljoen euro, een groei van 31 procent ter vergelijking met het voorgaande boekjaar.

De nettowinst werd volgens het rapport, desondanks de groei, negatief beïnvloed door de stopzetting van activiteiten in Rusland. Echter compenseerde een herstel van het fysieke winkelverkeer. De omzet vanuit fysieke winkels lag afgelopen boekjaar 54 procent hoger dan in 2020. Ook had een zogenoemde ‘stabilisatie’ van de e-commerce kanalen van het merk, die dit jaar goed waren voor 22 procent van de totale omzet, positieve invloed op de cijfers.

De internationale groei wordt tevens ook als belangrijke factor genoemd: het gewicht van de internationale verkoop zou in boekjaar 2021 een aandeel van 38 procent van de totale omzet hebben behaald. Aan het eind van het boekjaar 2021, op 28 februari 2022, had Bimba Y Lola 271 verkooppunten in twintig landen. De digitale aanwezigheid van het merk reikte tot 43 landen.

Bimba Y Lola’s CEO Jose Manuel Martinez noemt de cijfers "een weerspiegeling van het harde werk van de teams en partners om een periode achter zich te laten die in vele opzichten extreem was.” Verder licht hij toe: “[De resultaten] betekenen ook een terugkeer naar winstgevendheid, wat ons in staat heeft gesteld onze expansieplannen en investeringen in de hele wereld nieuw leven in te blazen. We zijn ons ervan bewust dat dit jaar opnieuw complexe uitdagingen biedt op internationaal en lokaal niveau, maar we blijven ons inzetten voor ons project om Bimba Y Lola te consolideren als een wereldmerk".