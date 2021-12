Binnenkijken bij de eerste Nederlandse winkel van Spaans merk Bimba y Lola

Bimba y Lola heeft de eerste Nederlandse winkel geopend. Het Spaanse merk is neergestreken op het Koningsplein nummer 1 in Amsterdam, zo was eerder al te lezen in een persbericht. De eerste beelden van de winkel zijn gedeeld en FashionUnited geeft u een kijkje in de winkel.

Bimba y Lola kenmerkt zichzelf door een eigenwijze en kleurrijke uitstraling. Typisch zijn bijvoorbeeld speelse prints, tech-details en verwijzingen naar pop-cultuur die verwerkt worden op juist klassieke tassen of sjaals.

Het merk heeft wereldwijd al 272 verkooppunten in bijvoorbeeld Madrid, Parijs, Londen, Seoul en Kuala Lumpur. Het merk was online al verkrijgbaar in Nederland via de webshop van het merk.

Bimba y Lola in Amsterdam

