‘Spaanse groep Tendam richt op waardering van 2 miljard euro bij beursgang’

De Spaanse groep Tendam (vroeger bekend als Cortefiel) mikt op een waardering van 2 miljard euro bij een eventuele beursgang. Dit meldt de krant Cinco Dias.

Volgens de krant overwegen aandeelhouders Pai en CVC ook een verkoop van het bedrijf. Op dit moment wordt een verkoop onderzocht, aldus de krant. Een kanttekening bij het nieuws: Cinco Dias maakt gebruik van anonieme bronnen voor het verhaal.

Tendam is de eigenaar van Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’s Secret, Fifty en Hoss/Intropia. Recentelijk kocht het ook het merk Slowlove en kondigde het aan dat het met Springfield een nieuw merk genaamd High Spirits lanceerde. In 2021 kondigde de groep ook aan dat het in totaal 20 nieuwe merken zou lanceren de maanden daarna.