Spaanse modegroep Tendam doet EBIDTA in 2021 met negentig procent stijgen

De Spaanse modegroep Tendam behaalde in het financieel jaar 2021 een EBITDA (omzet voor afschrijvingen van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van 277,2 miljoen euro, een toename van negentig procent in vergelijking met het voorgaande jaar, zo blijkt uit het jaarverslag van Tendam. De totale omzet lag op 1,113 miljard euro en was daarmee 43,3 procent hoger dan vorig jaar.

Ook loste Tendam een uitstaande lening van 132,5 miljoen euro voortijdig af en wist het hierbij zijn kaspositie van 279,6 miljoen euro in 2019 te doen stijgen naar 347,7 miljoen euro in 2021. In vergelijking met 2020 was de kaspositie in 2021 10,5 miljoen euro lager.

Tendam kondigde in maart 2021 aan zo’n twintig nieuwe merken te willen lanceren, waarvan High Spirits, Hoss Intropia en Slowlove in 2021 als eerste het levenslicht zagen. Deze merken toonden volgens het verslag een positieve EBITDA. Wanneer de ontwikkelingen in het aantal dochtermerken en winkels buiten beschouwing worden gelaten steeg de omzet in financieel jaar 2021 met 22,9 procent ten opzichte van 2020. In vergelijking met 2019, het laatste pre-corona jaar, lag de omzet in 2021 met dezelfde vergelijkingsmethode 0,3 procent lager.

Tendam geeft aan gedurende financieel jaar 2022 nog meer merken te willen lanceren. Verder staat er in het rapport vermeldt dat er in het eerste kwartaal van 2022 ‘uitstekende prestaties in zowel omzet als EBITDA’ behaald zijn. Tendam’s CEO Jaume Miquel licht hierover toe: "2021 was een uiterst positief jaar voor Tendam. We hebben met succes stevige vooruitgang geboekt in onze transformatieagenda. (...) en zijn van plan om de groei van het bedrijf in 2022 voort te zetten met een verbeterde winstgevendheid en een prominentere weging van de digitale activiteiten, met een 100% omnichannel aanpak."