Tendam plant 20 nieuwe merken, introduceert High Spirits

Spaanse modegroep Tendam lanceert een nieuw merk via het eigen dochterbedrijf Springfield, genaamd High Spirits. Dit heeft het merk aangekondigd in een persbericht. De lancering van High Spirits maakt deel uit van een groter plan van moederbedrijf Tendam voor een reeks nieuwe merken, zo’n 20 in totaal gedurende de komende maanden, aldus het Spaanse bedrijf. De modegigant is momenteel actief in meer dan 70 landen. Alleen al in Spanje en Portugal heeft het meer dan 800 winkels.

Lancering High Spirits in Spanje en Portugal digitaal voorzien in april

Na de recente herlancering van het merk Hoss Intropia, volgt nu High Spirits, het nieuwste Tendam-merk. Vanaf 12 april zijn de eerste collecties van het Springfield merk exclusief online beschikbaar via de ‘Springfield-marketplace’. De Spaanse influencer María Pombo werkt mee aan de lente-zomer 2021 collectie, aldus Tendam in het persbericht.

Een merk voor jonge vrouwen tussen de 18 en 35 jaar

Tendam wil zich met het nieuwe High Spirits specifiek toespitsen op vrouwen in de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar. De Spaanse modegroep omschrijft de nieuwste toevoeging als “een nieuw modeconcept gecreëerd voor voor digitale, vrije en creatieve geesten.” Op 12 april worden online drie capsule collecties gelanceerd die de essentie van “de High Spirits vrouw belichamen: een authentieke vrouw, een dromer, en creatieveling,” aldus Tendam in het persbericht.

Marc Calabia, algemeen directeur van Springfield, en tevens verantwoordelijk voor de strategische beslissingen omtrent High Spirits, laat zijn tevredenheid blijken over de nieuwe plannen van moederbedrijf Tendam in het persbericht: “De lancering van nieuwe merken is een essentieel onderdeel van de Tendam strategie en van groot belang voor de evolutie en groei van het bedrijf. High Spirits is een volledig nieuw concept dat bedacht is door onze Springfield teams en is een mooie toevoeging de huidige Springfield collecties voor het marktsegment jonge vrouwen.”