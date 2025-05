Het Britse biotechbedrijf Sparxell ontvangt een subsidie van 1,9 miljoen euro

Het in Cambridge gevestigde Sparxell, een start-up in plantaardige kleurstoftechnologie, heeft 1,9 miljoen euro aan financiering ontvangen van de Europese Innovatieraad (EIC).

De kapitaalinjectie zal de door LVMH gesteunde spin-out van de Universiteit van Cambridge helpen bij het opschalen van zijn natuurlijke kleurstoffen. Het bedrijf wil de markt van 48 miljard Amerikaanse dollar voor kleurstoffen transformeren.

Benjamin Droguet, oprichter en directeur van Sparxell, zei in een verklaring: “Deze financiering van de Europese Innovatieraad is transformerend voor Sparxell. Het stelt ons in staat om onze productie sneller op te schalen en belangrijke technische uitdagingen eerder in ons ontwikkelingsproces aan te pakken. Met onze plantaardige technologie bieden we industrieën een fundamenteel andere benadering van kleur. Deze benadering werkt met de natuur in plaats van ertegen, terwijl het voldoet aan de hoogste prestatienormen.”

Sparxell is lid van LVMH's La Maison des Startups accelerator programma en de RESPOND Accelerator van de BMW Foundation Herbert Quandt. De EIC-subsidie zal het bedrijf helpen op te schalen naar een productie van tonnen. Dit is ter voorbereiding op de eerste commerciële lancering met toonaangevende merken en fabrikanten.

Sparxell plantaardige kleurstoftechnologie Credits: Sparxell

Sparxell ontvangt extra financiering om activiteiten op te schalen en de kleurstofmarkt te transformeren

Sinds de spin-out van de Universiteit van Cambridge in 2023 heeft Sparxell snelle commerciële validatie gekregen door middel van meer dan 25 volledig gefinancierde pilotprojecten met wereldwijde merken in diverse industriële sectoren. Het bedrijf heeft zijn eerste miljoen aan omzet bereikt.

Het succes is te danken aan de biologisch afbreekbare pigmenten van Sparxell. Deze pigmenten leveren verbluffende kleurresultaten die beter presteren dan synthetische alternatieven, zonder chemicaliën op basis van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan is de inspiratie uit de natuur gehaald om kleur te creëren.

De gepatenteerde technologie zet cellulose uit gemakkelijk beschikbare materialen, waaronder houtpulp en landbouwafval, om in levendige kleurstoffen. Deze oplossingen overtreffen de prestaties van synthetische kleurstoffen in kleurintensiteit en duurzaamheid, terwijl ze volledig niet-toxisch en biologisch afbreekbaar zijn.

In de mode vermindert de technologie het energie- en waterverbruik aanzienlijk in vergelijking met conventioneel textielverven en bedrukken. Het elimineert ook toxiciteit in toepassingen met menselijk contact, zoals cosmetica en voedsel. Daarnaast maakt het grootschalige recycling en circulariteit in verschillende industrieën mogelijk, zoals verpakkingen en verf.

Afgelopen herfst breidde Sparxell de capaciteit van het hoofdkantoor in Cambridge uit, waardoor productie op kilogramschaal mogelijk werd om innovatie te versnellen en aan de toenemende vraag te voldoen. Het biotechbedrijf plant nu een verdere uitbreiding van zijn faciliteiten dit jaar, met als doel de productiecapaciteit te verdubbelen en productielaboratoria op te zetten.

Dit is de laatste financieringsronde voor het Britse bedrijf. In april 2024 sloot de fabrikant van plantaardige pigmenten 3,2 miljoen Amerikaanse dollar aan financiering af. Deze financiering bestond uit zaadinvesteringen, subsidies en prijzen, met steun van Circular Innovation Fund, een durfkapitaalfonds beheerd door Demeter, en Cycle Capital van L’Oréal.

Sparxell plantaardige kleurstoftechnologie Credits: Sparxell