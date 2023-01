Specsavers blijft familiebedrijf: oprichters plaatsen hun geesteskind in trust

Dame Mary en Doug Perkins, de oprichters van brillenketen Specsavers, zien niets in een overname van hun bedrijf door externe investeerders. Om zeker te stellen dat het in handen van hun familie blijft, heeft het koppel Specsavers in een trust geplaatst, zo zeggen ze tegen de Britse krant The Times.

Een trust is een juridische constructie uit de Angelsaksische wereld waarbij de rechten op zeker vermogen worden overgedragen aan een zogenaamde trustee. Dat kan een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon, bijvoorbeeld een organisatie. Deze trustee, feitelijk een beheerder, wordt geacht met dat vermogen om te gaan zoals de overdrager dat gewild heeft. Daarvoor worden voorwaarden opgesteld. In dit geval is de wens van het echtpaar Perkins dat het bedrijf in de familie blijft. Zowel hun kinderen als enkele kleinkinderen zijn al werkzaam bij Specsavers.

Deze zet is een voorzorgsmaatregel gezien de leeftijd van het echtpaar, zo zegt Mary Perkins tegen The Times. Zij is 78 jaar oud, haar man 79. “Onze tachtigste verjaardag komt dichterbij, dus we moeten verstandig zijn en nadenken over hoe we willen dat het verder gaat als wij er niet meer zijn", stelt ze. "Het zal niet worden verkocht aan een of andere private equity-firma als we komen te overlijden, wat ik voorlopig trouwens niet van plan ben.”