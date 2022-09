Specsavers gaat naar België

De van oorsprong Britse brillenketen Specsavers breidt uit naar België. In het vierde kwartaal van dit jaar openen er drie winkels van de keten in en rondom Antwerpen, zo schrijft hoofd retail Remon Broekhaar in een LinkedIn-bericht.

Specsavers bestaat sinds 1984 en is actief in elf landen: Groot-Brittannië, Nederland, Ierland, Spanje, Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Australië en Nieuw-Zeeland. Na Groot-Brittannië en Australië is Nederland de grootste omzetmarkt van het bedrijf. In Nederland behaalde Specsavers in boekjaar 2021-2022 een recordomzet van 175,7 miljoen euro.

‘Het is een logische volgende stap, die vele Nederlandse retailers eerder hebben genomen, om onze fantastische service en producten ook net over de grens te introduceren in België en daar klanten in onze winkels te verwelkomen’, aldus Broekhaar.