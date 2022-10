Spinnova ontvangt subsidie ter waarde van 1,6 miljoen euro voor onderzoek in vezelsector

De Finse vezelproducent Spinnova heeft een subsidie ontvangen ter waarde van maximaal 1,6 miljoen euro voor het verder onderzoeken en ontwikkelen van vezeltechnologie. De subsidie wordt verstrekt via overheidsorganisatie Business Finland voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2024. Met de subsidie zijn de helft van de verwachte kosten van Spinnova voor die tijd gedekt, zo laat het bedrijf in een persbericht weten.

Met de subsidie kan Spinnova aan de slag met het doorontwikkelen van de eigen Spinnova-vezel. Dat is een katoenachtige vezel gemaakt van houtpulp uit duurzaam beheerde bossen. Bij de productie van de vezel wordt volgens Spinnova minder water verbruikt dan bij die van conventioneel katoen. Spinnova wil de vezel verwerken tot langere filamenten en meer toepassingen voor de vezel vinden, zoals het gebruik in composietmaterialen. Ook kan het bedrijf met de subsidie werken aan een duurzamer verfproces.

De subsidie is onderdeel van het Finse verduurzamingsprogramma Bio & Circular Finland en het Europese financieringsprogramma NextGenerationEU, dat Europese projecten ondersteunt op het gebied van onder meer verduurzaming. Business Finland is de Finse overheidsorganisatie voor de financiering van innovatieve projecten in de publieke en private sector.

Spinnova werd opgericht in 2015 en is momenteel druk bezig met het commercialiseren van het eigen vezelproduct, onder meer door het realiseren van een grootschalige productiefaciliteit in Finland en samenwerkingen met internationale merken.