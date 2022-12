Spinnova Plc start driejarig programma om betrokkenheid CEO bij bedrijf te bestendigen

De Finse vezelproducent Spinnova Plc heeft een programma geïntroduceerd dat de betrokkenheid van de CEO bij het bedrijf op de lange termijn moet bestendigen. Dat gebeurt door de CEO te belonen met aandelen voor diens directiewerk en eventueel privaat aandeelhouderschap, zo is in een persbericht van Spinnova te lezen.

Doel van het programma is om ‘de doelen van CEO en aandeelhouders met elkaar in lijn te brengen en zo de waarde van het bedrijf op de lange termijn te vergroten’, schrijft Spinnova. Daarnaast wil Spinnova de CEO op deze manier nauwer aan het bedrijf verbinden, niet alleen als directeur maar ook als aandeelhouder.

Het programma is voor nu eenmalig en loopt van boekjaar 2023 tot en met 2026. In die periode kan de CEO Spinnova-aandelen krijgen als beloning voor diens werk bij het bedrijf en voor privaat aandeelhouderschap. Voor elk aandeel dat door de CEO onder de vlag van het programma gekocht wordt, kan de CEO twee gelijksoortige aandelen gratis ontvangen.

De CEO van Spinnova Plc is op dit moment Kim Poulsen. Hij nam de functie op 1 augustus dit jaar over van Janne Poranen, die sinds 2014 CEO was.