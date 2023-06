Spinnova sluit samenwerking met Portugese spinnerij Tearfil die garenspinnerij gaat beheren

De Finse vezelproducent Spinnova sluit een samenwerkingsverband met de Portugese vooruitstrevende spinnerij Tearfil, zo meldt Spinnova woensdag in een persbericht. Tearfil gaat hierbij de R&D garenspinnerij van Spinnova beheren.

De garenspinnerij is bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling naar het gebruik van Spinnova-vezels in de garenproductie op commerciële schaal en om het ontwikkelingswerk van industriële partners te stroomlijnen, zo is te lezen. De garenspinnerij zal gevestigd worden in Guimarães (Portugal).

Eigenlijk zou de garenspinnerij opgezet worden in Jyväskylä (Finland). Spinnova besloot de locatie te veranderen tijdens gesprekken met potentiële partners. “Deze verandering van locatie en operationeel model zal de kapitaaluitgaven licht doen dalen en zal leiden tot lagere operationele kosten”, schrijft Spinnova.

Spinnova kiest voor Portugal omdat dit volgens de vezelproducent een van Europa’s belangrijkste knooppunten van de textielindustrie is. Dit zal de toegang van Spinnova tot de wereldwijde textielmarkten verbeteren, aldus de vezelproducent in het persbericht.