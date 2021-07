Sport 2000 GmbH zet specialisatie in Europa voort

Sport 2000 GmbH zet de specialisatie in Europa voort door de specialisatiestrategie in andere Europese landen door te voeren, zo is te lezen in het persbericht van Sport 2000. Dat houdt in dat onder andere voor Nederland, België en Luxemburg de bijbehorende structuren gecreëerd worden om de advies- en ondersteuningsdienst van Sport 2000 in Europa te versterken.

De strategie die toegepast zal worden, is eerst getest in thuisland Duitsland. Gunther de Maeyer is sinds juni 2021 aangesteld als Adviseur Internationale Handel voor de doelmarkten. Hij zal ervoor zorgen dat de hardloop- en sneakerspecialisten omgevormd worden tot krachtige eenheden en daar waar nodig zij ondersteund wordenn met een op maat gemaakt aanbod diensten, zo is te lezen.

Beeld: Gunther de Maeyer via Sport 2000

De Maeyer is geboren in België en heeft ervaring als consultant in de retail. In het begin van zijn carrière vervulde hij verschillende functies bij Nike en Decathlon. Daarna ging hij meer dan tien jaar aan de slag bij Adidas op de Belgische markt. Zijn meest recente functie vervulde hij als freelance consultant naast het uitvoeren van een merchandise management project samen met Anwr Garant.