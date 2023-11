Sport 2000 International wordt One Sport 2000

Ter gelegenheid van de komende sportmodebeurs ISPO München kondigt de winkeliersvereniging Sport 2000 International haar strategische doelstellingen aan. Als 's werelds op één na grootste handelsorganisatie van onafhankelijke sportretailers met 3.586 winkels in 25 landen en een totale omzet van 6,5 miljard euro, wil de vereniging in de toekomst internationaal nog nauwer samenwerken onder de naam One Sport 2000.

Wereldwijd gestandaardiseerde merkaanwezigheid

"In de toekomst zullen we ons nog sterker richten op het optimaliseren van onze internationale samenwerking, het uitbreiden van specialisatie en de geleidelijke implementatie van onze winkelformules", zegt Margit Gosau, CEO van Sport 2000 International en Sport 2000 GmbH. "Vorig jaar hebben we belangrijke stappen gezet in onze strategie om One Sport 2000 te worden." Dit omvatte bijvoorbeeld de introductie van een nieuwe, internationale merkidentiteit. In het komende jaar zal de focus liggen op het nog intensiever stimuleren van datamanagement en digitalisering.

Gestandaardiseerde winkelconcepten

Tegelijkertijd is er momenteel een heropleving van de fysieke detailhandel. "In het midden van de transformatie die wereldwijd plaatsvindt, wordt de fysieke retail weer steeds belangrijker. We zien momenteel dat steeds meer sportmerken hun direct-to-consumer strategie heroverwegen en de waarde van fysieke winkels met persoonlijk advies erkennen en waarderen," vervolgt Gosau. De vereniging wil op deze ontwikkeling inspelen en de uitbreiding van bestaande winkelformules stimuleren. Naast de gespecialiseerde concepten Absolute Run en de Running, Outdoor, Teamsport of Ski Experts, omvat dit ook multi-categorie winkelformules die meerdere sporten onder één dak combineren. Naast de eerste vier Sport 2000 multi-categorie winkels in Mauritius en Madagaskar, zal de eerste Europese winkel op 1 december 2023 openen in Dendermonde, België. De winkel telt zo’n 2.000 vierkante meter.

Tekst gaat verder onder de foto.

Margit Gosau, CEO van Sport 2000 International en Sport 2000 GmbH Credits: Sport 2000 International

Bouwen aan een internationaal team

Met de uitrol van de formules en concepten volgt het internationale sportretailbedrijf ook de duidelijke strategie om wereldwijd erkend te worden als One Sport 2000. "In de toekomst zullen de nationale Sport 2000-bedrijven meer op maat gemaakte diensten leveren aan die retailers die zich verbinden aan een sterk, bindend partnerschap en de strikte implementatie van Sport 2000-formats, concepten en partnerschapsbenaderingen. Alle nationale bedrijven zijn het hierover eens", vervolgt Gosau.

De oprichting van een internationaal retailteam in samenwerking met de nationale vertegenwoordigers van de Sport 2000-landen staat gepland in 2024. Volgens Gosau zullen alle retailactiviteiten, of het nu gaat om format- of conceptontwikkelingen, in de toekomst worden bepaald door een vastomlijnde aanpak van het retailteam met als doel "als een sterk retailmerk naar buiten te treden met vastomlijnde formats en concepten in plaats van in elk land een andere aanpak uit te rollen", legt Gosau uit.