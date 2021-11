Sportbedrijf On voert omzet op met 68 procent in derde kwartaal

Zwitsers sportbedrijf On Holding AG heeft in het derde kwartaal een omzetgroei van 68 procent behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De netto omzet landde op 218 miljoen Zwitserse Frank (omgerekend 203,8 miljoen euro).

Het sportbedrijf behaalde in het kwartaal een netto inkomen van 13 miljoen Zwitserse Frank. Omgerekend komt dit neer op 12,3 miljoen euro. Volgens Martin Hoffman, Co-CEO en CFO van On Holding AG, is het derde kwartaal het sterkste kwartaal ooit geweest voor het bedrijf. De vraag van consumenten naar producten van On blijft groeien en het bedrijf verwacht dat deze verder zal blijven stijgen.

In het gehele boekjaar tot nu toe behaalde het bedrijf een omzet van 533,5 miljoen Zwitserse Frank door een stijging van 77,2 procent. Omgerekend komt de omzet neer op 506,2 miljoen euro. Het netto inkomen komt in de negen maanden neer op 25 miljoen Zwitserse Frank, 23,7 miljoen euro.