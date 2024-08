Sportmerk Iron Roots stopt in huidige vorm, oprichters komen terug met nieuw merk

Nederlands sportmerk Iron Roots stopt. Het merk werd hiertoe gedwongen door een juridisch geschil vanwege de merknaam, zo blijkt uit een post op LinkedIn. De oprichters van het merk gaan echter niet bij de pakken neerzitten en lanceren in het najaar een nieuw merk.

Iron Roots is in 2018 opgericht met het doel om sportkleding te ontdoen van de plastic bestanddelen in de stoffen. Het bedrijf heeft inmiddels een assortiment van zowel dames- als herenmode. Echter komt er nu een einde aan het merk Iron Roots. De komende weken zal er nog een uitverkoop plaatsvinden voor de items in voorraad.

Mede-oprichters Erik de Groot en Ashkan Hashemzadeh gaan hun missie om sportkleding plastic-vrij te krijgen echter niet in de koelkast zetten. Ze zullen verder gaan met een nieuw merk onder een nieuwe naam.