Sportmerk On noteert omzetgroei van 32,3 procent in derde kwartaal

Zwitsers sportmerk On blijft de groei doorzetten. Het bedrijf rapporteert een omzetgroei van 32,3 procent in het derde kwartaal. Hierdoor komt het neer op 635,8 miljoen Zwitserse frank (678 miljoen euro).

On Holding AG (de officiële bedrijfsnaam achter het merk) geeft aan dat de groei voornamelijk gestuwd werd door het direct-to-consumer distributiekanaal van het merk. On schrijft te genieten van merkmomentum en de steeds groter wordende naamsbekendheid. De Olympische Spelen van de zomer van 2024 in Parijs hebben hieraan bijgedragen dankzij atleten die producten van On gebruikten. Daarbij werden steeds meer winkels geopend en deed het merk het goed in Asia Pacific.

De brutowinst nam eveneens toe, van 287,7 miljoen Zwitserse frank naar 385,3 miljoen Zwitserse frank. Het netto inkomen nam af met 48 procent naar 30,5 miljoen Zwitserse frank.

On verhoogt de verwachting voor het gehele financiële boekjaar, vanwege de behaalde resultaten in het derde kwartaal. On Holding AG verwacht nu een omzetstijging van 32 procent voor het gehele boekjaar. Hierdoor moet de omzet op minstens 2,29 miljard Zwitserse frank uitkomen.