Sportmerk On Running AG behaalt omzetplus van 70,4 procent in boekjaar 2021

Zwitsers sportmerk On Running AG heeft een goed boekjaar achter de rug als men naar de omzet kijkt, zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf. Het bedrijf was goed voor een omzetplus van 70,4 procent in het boekjaar. De netto omzet lag daardoor op 724,6 miljoen Zwitserse frank (705,1 miljoen euro).

Waar de omzet van het bedrijf significant toenam in het boekjaar, nam het netto verlies ook flink toe in het boekjaar. Dit liep op van 27,5 miljoen Zwitserse frank naar 170,2 miljoen Zwitserse frank (26,7 miljoen euro naar 165,6 miljoen euro).

De meeste omzet haalt het bedrijf in de wholesale-tak, namelijk 488,8 miljoen Zwitserse frank (475,3 miljoen euro). Deze omzet steeg in het boekjaar 2021 met 69,5 procent. Direct-to-consumer omzet steeg met 71,9 procent naar 275,8 miljoen Zwitserse frank (268,2 miljoen euro). De verkoop van schoenen was goed voor een omzet van 683,3 miljoen Zwitserse frank (664,5 miljoen euro), kleding voor 36,3 miljoen Zwitserse frank (35,3 miljoen euro) en accessoires 5 miljoen Zwitserse frank (4,8 miljoen euro). Wanneer de omzet wordt opgesplitst in de regio's waarin On Running AG actief is, wordt de meeste omzet behaald in Noord-Amerika. In Noord-Amerika steeg de omzet met 96,9 procent naar 409,5 miljoen Zwitserse frank (398,2 miljoen euro). In Europa behaalde het bedrijf een omzet van 260,4 miljoen Zwitserse frank (200 miljoen euro) door een stijging van 36,8 procent. In de Asia-Pacific regio was de omzet van On Running AG 42,7 miljoen Zwitserse frank (41,5 miljoen euro) door een stijging van 85 procent.