Sportmerk On Running maakt sterk debuut op beurs van New York

Zwitsers sportmerk On Running heeft het beursdebuut gemaakt in New York, zo meldt het merk in een persbericht. De aandelen van On Holding AG stegen gedurende de dag met 47 procent, waardoor het merk nu op een waarde van 11.35 miljard dollar neerkomt.

“On’s beursgang en -notering op de New York Stock Exchange zal het bedrijf in staat stellen zijn ambitieus traject als onafhankelijk sportmerk voort te zetten en nieuwe liefhebbers over de hele wereld aan te trekken dankzij een meer flexibele toegang tot kapitaal. Geheel getrouw aan de idealen van zijn founders, zal de geest van vernieuwing en excellentie echter voorop blijven staan bij On Running,” aldus het persbericht.

On Running werd tien jaar geleden opgericht door Ironman-kampioen Olivier Bernhard, design-specialist david Alleman en ondernemer Caspar Copetti. Het merk is uitgegroeid tot een toonaangevend hardloopmerk, mede dankzij de innovatieve, gepatenteerd CloudTec-technologie. Vorig jaar werd Zwitserse tennisser Roger Federer aandeelhouder van het bedrijf.

In de tien jaar dat het bedrijf bestaat heeft het een gemiddelde jaarlijkse netto-omzetgroei van 85 procent bereikt. Zo steeg in het eerste halfjaar van 2021 de netto-omzet eveneens met 85 procent naar een bedrijf van 315 miljoen Zwitserse frank, omgerekend 289,6 miljoen euro. ON Running is actief in 60 landen wereldwijd en is via retail partners verkrijgbaar in 8.100 winkels.