Sportmerk Osaka: “We willen het hockey-DNA in het dagelijks leven brengen”

Osaka is een hockeymerk dat is opgericht met als doel om de kloof tussen hockey en mode te verkleinen. Met succes: het Antwerpse sportmerk is inmiddels wereldwijd actief en de kleding wordt zowel op het hockeyveld als op straat gedragen. Dankzij de samenwerking met TCOG staat het merk in de startblokken om na Europa ook de Amerikaanse markt te veroveren.

Het verhaal van Osaka begon in 2011 met een persoonlijke zoektocht. Oprichter Frank Boschman wilde zijn zoon een hockeystick cadeau doen, maar nergens vond hij een exemplaar dat technisch goed was én er ook nog eens cool uitzag. Uiteindelijk besloot hij die zelf te gaan ontwerpen en te laten fabriceren. Het begin van Osaka. Boschman vernoemde zijn merk naar één van de grootste steden van Japan, dit vanwege zijn bewondering voor de Japanse cultuur en haar ontwerpethos.

Een stap voorwaarts

“Onze missie is om het hockey-DNA in het dagelijks leven te krijgen”, vertelt Charlie Bolhuis, Supply Chain & Operations Manager bij Osaka. “Daarom focussen onze designers zich op de laatste trends, en zijn de kleuren in onze collecties altijd gebaseerd op het modebeeld. Daarnaast proberen we ons te onderscheiden door onze productfoto’s in een industriële omgeving te fotograferen, en niet op het hockeyveld. Zo laten we zien dat onze shorts, broeken en jassen ook buiten de sport om kunnen worden gedragen, net als onze rugzakken die ook worden gebruikt als schooltassen.”

De collecties van Osaka worden wereldwijd verkocht, zowel online als via retailers en distributeurs. Voorheen werkte het merk met een boekhoudsysteem dat niet was verbonden met het magazijn. “Alles moest hierdoor handmatig gebeuren. Van het aanmaken van producten tot het verwerken van orders”, legt Bolhuis uit. “Dat kostte ontzettend veel tijd. De eerste periode ging dat nog wel, tot het bedrijf begon te groeien. Toen merkten we dat die slecht geïntegreerde systemen ons remden in onze groei. Het was hoog tijd voor een automatiseringsslag.” Op zoek naar een systeem waarin alle bedrijfsprocessen gecentraliseerd konden worden opgevolgd, kwam Osaka uit bij TCOG. “Inmiddels draait ons bedrijf al een aantal jaar op Microsoft Navision met itSuitsFashion, de fashion totaaloplossing van TCOG.”

TCOG: een echte partner

Met deze overstap is veel handmatig werk verleden tijd. Bolhuis: “We werken nu met een extern magazijn, dat het picken en verzenden van de orders voor ons organiseert. TCOG heeft voor ons de koppeling met dit magazijn gerealiseerd via itSuitsFashion. Daarnaast zijn er nog twee koppelingen gemaakt met onze nieuwe webshop via Shopify én met ons B2B-platform.

Die integraties zijn voor ons een enorme verbetering. Alle bedrijfsprocessen verlopen nu gestroomlijnd en dat levert een enorme tijdswinst op. Dat blijkt wel uit het feit dat we een gigantische groei hebben weten te realiseren, zonder veel extra mensen te moeten aanwerven. Daarbij is het fijn dat TCOG voor ons een echte partner is. Als we ergens behoefte aan hebben, kunnen zij dat snel voor ons realiseren.”

Amerikaanse markt veroveren

Vooral in de Verenigde Staten is Osaka flink aan het groeien. “Ons hoofddoel is om daar nog meer voet aan de grond te krijgen. En dat willen we goed aanpakken, want het is echt een andere markt”, vervolgt Bolhuis. “De Amerikaanse consument is, nog veel meer dan de Belgische en Nederlandse, gewend om online te bestellen. Daarbij is het heel normaal dat mensen bijvoorbeeld twee tot drie paar hockeyschoenen bestellen, waarvan ze uiteindelijk één paar houden. De Amerikaanse markt is dynamisch. Qua bestellingen hebben we daar te maken met grotere hoeveelheden, en op frequentere basis. Om die markt goed te bedienen moet alles dus perfect geregeld zijn, ook qua retourbeleid.”

Hockey én padel

De grootste uitdagingen waar Osaka op dit moment mee te maken heeft, hebben vooral te maken met de supply chain, vertelt Bolhuis. Door transportproblemen en het tekort aan grondstoffen bij fabrikanten, lukt het niet altijd om goederen op tijd binnen te krijgen. Osaka kleedt ook volledige hockeyclubs aan. Sinds een paar jaar produceert het bedrijf ook padelkleding. “Daar zijn we vlak voor de coronatijd mee begonnen. En omdat dit op een gegeven moment de enige sport was die nog gespeeld mocht worden, terwijl de hockeycompetities werden afgelast, hebben we daarin een grote groei geboekt. Het is een razend populaire sport.”

Meer tijd voor innovatie

Van hockey tot padel en van consument tot complete clubs: intern werkt Osaka met een grote hoeveelheid producten en stijlen. Bolhuis: “Om een idee te geven: door de jaren heen zijn er in ons systeem ruim 10.000 productvarianten aangemaakt. Eerder gebeurde dat in Excel. ItSuitsFashion van TCOG biedt de mogelijkheid om met stijlen te werken in plaats van items, zo kunnen we een artikel direct in tien kleuren en zes maten aanmaken. Dat bespaart veel tijd. Tijd die we weer in andere zaken kunnen steken, zoals in innovatie. We onderzoeken bijvoorbeeld of er gerecyclede materialen zijn met dezelfde eigenschappen als carbon, het materiaal waar onze hockeysticks van worden gemaakt. Ook voor onze kleding stappen we steeds meer over op gerecycled polyester om de milieu-impact te beperken. Zo blijven we continu innoveren.”

Over TCOG

TCOG, met hoofdkantoren in Turnhout (BE) en IJsselstein (NL) is sinds 2005 actief als Microsoft ERP partner. TCOG realiseert zich als geen ander dat het ultieme samenspel tussen feiten en gevoel doorslaggevend is voor succes. Daarom genereert TCOG échte antwoorden op doelgerichte vraagstukken met ruimte voor gevoel, zodat bedrijven in de Fashion-, Retail-, Hospitality- en Industry-branche werkelijk het beste uit hun business kunnen halen. Bij TCOG werken mensen-mensen die er alles aan doen om hun klanten verder te laten groeien met hun ambities. Dit door te denken vanuit het oogpunt van de klant en daar eigen kennis en expertise aan toe te voegen. Volg TCOG ook op social media om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends op IT-vlak.