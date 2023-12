Sportmoderetailer Sprinter getroffen door cyberaanval, adviseert klanten op te letten Door Sylvana Lijbaart bezig met laden... Business Beeld ter illustratie. Credits: Unsplash

De sportmoderetailer Sprinter Sports, de nieuwe formule van Perry Sport en Aktiesport, is getroffen door een cyberaanval. De sportmoderetailer adviseert klanten hun bankrekening in de gaten te houden en verdachte activiteiten te melden bij hun bank, zo schrijft Nu.nl. De criminelen wisten het bestelsysteem binnen te dringen en accountgegevens van klanten in handen te krijgen, zo blijkt uit een ‘grondig en systematisch’ onderzoek van de Sprinter Sports en cyberdeskundigen. Sprinter Sports zegt zelf geen informatie van betaalkaarten te betalen, maar adviseert klanten wél waakzaam te zijn op verdachte activiteiten op de bankrekening. Hoe de cyberaanval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Op sociale media claimt hackersgroep Metaencryptor achter de aanval te zitten, aldus Nu.nl.