‘Sportretailer Daka betrekt oud kantoor Van den Assem’

Daka Sport & Lifestyle trekt binnenkort een nieuw kantoor in, zo meldt lokale Rotterdamse krant De Havenloods. De sportretailer zou per september een nieuw hoofdkantoor plus distributiecentrum betrekken aan de A20 bij Rotterdam.

“De verhuizing naar dit nieuwe hoofdkantoor markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van Daka”, aldus algemeen directeur van Jan-Peter Dankaart, tegen De Havenloods. “De zoektocht naar een geschikte locatie heeft even geduurd, maar nu retailer Van den Assem, ook een Rotterdams icoon, is verhuisd naar Zierikzee, zijn wij blij dit mooie pand te kunnen betrekken. Wij zijn trots op onze Rotterdamse wortels en hebben hiermee onze wens vervuld.”

Daka Sports & Lifestyle heeft op dit moment 16 winkels en een eigen webshop. Het bedrijf begon in 1965 aan de Bergweg in Rotterdam.