Sports Direct behaalt omzetgroei van 14 procent in H1

Sports Direct International Plc heeft in het eerste half jaar een omzetgroei van 14 procent behaald. Dit deed de Britse groep dankzij de overnames die het heeft gedaan. Zonder de invloed van deze acquisities zou de omzet zijn gedaald met 6,4 procent zo blijkt in het halfjaarverslag.

De winst na belastingen steeg in het eerste halfjaar met 214,7 procent zo blijkt in het verslag. De winst steeg van 47,7 miljoen pond (57,1 miljoen euro) naar 150,1 miljoen pond (179,8 miljoen euro). De omzet stond na de eerste zes maanden van het financiële boekjaar op 2 miljard pond (2,4 miljard euro).

Sports Direct International Plc haalt het belastingonderzoek in België aan in het verslag als ‘een uitdaging’. “We gaan ervan uit dat het Belgische belasting probleem niet zal leiden tot aanzienlijke kosten of verplichtingen en we willen zo snel mogelijk een oplossing vinden.” Sports Direct werd door de Belgische belastingdienst in juli op de vingers getikt en een rekening van 674 miljoen euro gepresenteerd.