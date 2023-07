SS24 open huis meet & greet: 25 jaar Tessa Koops

In het gezelligste straatje van Amsterdam nodigt Tessa Koops, jullie graag uit om haar nieuwe showroom en designstudio te mogen laten zien.

Zondag 9 juli vanaf 12.00 staat er koffie, thee en allerlei lekkere drankjes klaar en gaan wij proosten op het nieuwe seizoen SS24. Ben je nieuwsgierig naar mijn Boutique, die uiteraard ook bezocht kan worden op: Herenstraat 15 C, 1015 BX Amsterdam. Vanaf 12.00 tot 19.30.

Naast een hapje en een drankje zorgen we ook voor een heerlijke goodiebag!

Het merk Tessa Koops

In oktober 1998 won ze de publieksprijs van de Robijn Fashion Award! En tot op de dag van vandaag is ze nog steeds een favoriet bij het publiek...

Tessa's stijl heeft een eigen handschrift en is gevuld met flair. Sinds de opening van haar boetiek in november 2020, die als een snoepwinkel voor vrouwen is, is het merk enorm gegroeid en enorm populair geworden onder vrouwen die het unieke handschrift van ontwerper Tessa waarderen.

Vanaf het begin richtte ze zich op zelfstandige vrouwen. "Onafhankelijke vrouwen met een eigen smaak", legt ze uit. "Vrouwen die niet gevoelig zijn voor trends, maar wel van mode, design en kwaliteit houden en het leuk vinden om kleding van Nederlandse bodem te dragen." Mijn stijl kan worden omschreven als vrouwelijk en vrolijk. In essentie wil iedereen toch vrolijk zijn? Mijn jurken zijn frivool en bohemien en stralen het 'vakantiegevoel' uit. Bovendien staan mijn kledingstukken bekend om de goede pasvorm - flatterend en niet te strak - en de krachtige kleuren en rijke prints. "Dat is echt mijn handtekening."

Credits: Tessa Koops, eigendom van het merk

Wat kunnen we verwachten van Tessa Koops dit nieuwe inkoopseizoen?

"De SS24-collectie is natuurlijk kleurrijk, maar ook verrassend." We hebben veel nieuwe materialen, inclusief gerecyclede en duurzame opties. Naast de bestsellers zullen er ook nieuwe vormen en kortere lengtes zijn, vooral in de rokken, waar we veel vertrouwen in hebben. We hebben pastel prints, fruit prints en prachtige prints geïnspireerd op het zuiden van Italië. Korte rokjes blijven populair, zowel strakke als wijde varianten. Een beetje sexy kan geen kwaad. Verder hebben we uitgepakt met veel luxe blouses, met schattige volants en romantische details. Er is ook een ruime keuze aan prachtige maxi-jurken en andere feestelijke outfits, perfect voor bruiloften en feestjes. Het mooie van onze jurken is dat ze zowel feestelijk als casual gedragen kunnen worden."

Credits: Tessa Koops, eigendom van het merk

Dankbaar en trots kijkt Tessa terug op het afgelopen seizoen, vooral vanwege de samenwerking met haar agent Monique Fontijn van MF Labels en natuurlijk haar trouwe klanten die haar ontwerpen met veel enthousiasme en de juiste flair verkopen. Dit zie ik terug via de socials en dat maakt mij zo blij. De samenwerking van social media en de consument heeft een vruchtbare werking op de doorverkoop en merkbeleving, iets wat op een hele natuurlijke manier is ontstaan waardoor ik ook echte volgers en fans heb. Mijn klant begrijpt dat, en de consument voelt dat! We gaan vol enthousiasme het nieuwe seizoen in!