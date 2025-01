'Stadium Goods sluit zijn winkel in New York'

Stadium Goods, een bekende Amerikaanse retailer van exclusieve sneakers en streetwear, sluit na 10 jaar zijn winkel in de wijk Soho in New York. De laatste dag van de operatie is 19 januari. Het bedrijf gaat zich richten op zijn online kanalen, zo laat Stadium Goods-manager Michael Daniel weten aan Footwear News (FN). Stadium Goods is onderdeel van Farfetch Limited.

Daniel deelt: "De leaseovereenkomst liep af en we besloten niet te verlengen. Onze business draait voornamelijk via digitale kanalen, dus daar richt Stadium Goods haar investeringen op om groei te stimuleren. In de tussentijd zijn we van plan om ons marktcentrum op 412 Broadway te transformeren, zodat we zowel nieuwe producten van verkopers kunnen ontvangen als een verbeterde winkelervaring kunnen bieden in dezelfde ruimte."

Stadium Goods, aanvankelijk een online 'sneakermarktplaats,' werd in 2015 opgericht door John McPheters en Jed Stiller. Het bedrijf werd in december 2018 voor 250 miljoen dollar (omgerekend 221 miljoen euro) overgenomen door e-commercegigant Farfetch Limited.