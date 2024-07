Stages bij VF Corporation: inzichten van de stagiairs

Een stage is de eerste stap op een carrièrepad en is cruciaal voor studenten en pas afgestudeerden om op de juiste manier de werkomgeving te betreden. Voor VF Corporation is het bijzonder belangrijk dat hun stagiairs de best mogelijke ervaring hebben. In deze interviewreeks worden verschillende aspecten van het bedrijf belicht, met de bedoeling jongeren in te lichten over stage lopen bij VF Corporation.

Wat zijn je huidige verantwoordelijkheden in je functie?

Op dit moment werk ik aan de website van Icebreaker en definieer ik samen met mijn team wat er gepromoot en getoond moet worden. We analyseren het afgelopen jaar om te beslissen wat we moeten behouden en wat we moeten veranderen, en we evalueren alle nieuwe ideeën. – Karolina, E-Commerce stagiaire bij icebreaker.

Duurzaamheid is de focus van mijn huidige functie. Ik werk aan het actieplan met betrekking tot verzendingen zonder gebruik van plastic. Timberland in het bijzonder, maar ook VF, zet zich in voor decarbonisatie. Ik organiseer vrijwilligerswerk evenementen en verschillende initiatieven/donaties. – Valeria, CSR & Volunteering stagiaire bij Timberland.

Hoe bevalt je stage tot nu toe?

Ik ben blij met mijn huidige functie. Ik ben in september begonnen bij de afdeling E-commerce van The North Face en elke drie maanden heb ik de mogelijkheid om te rouleren in mijn functie, van team te wisselen en verschillende aspecten van het platform te zien. Mijn manager staat altijd open om al mijn vragen te beantwoorden. Ik heb het geluk voor een groot merk te werken waar de mensen hecht, behulpzaam en vriendelijk zijn. – Alexia, E-Commerce stagiaire bij The North Face.

Tot nu toe ben ik erg tevreden met de ervaring die ik heb. Ik waardeer het dat de meeste merken zich in hetzelfde gebouw bevinden, omdat ik hierdoor het grotere geheel kan zien en me deel voel uitmaken van een gemeenschap. Ik waardeer ook de internationale omgeving en de mogelijkheid om gesprekken aan te gaan met mensen van over de hele wereld en zo verschillende manieren van werken en verschillende denkwijzen te ontdekken. – Valeria, CSR & Volunteering stagiaire bij Timberland.

Voel je je onderdeel van de gemeenschap?

Er zijn veel gelegenheden en ruimtes bij VF om andere mensen te ontmoeten en zowel een netwerk als sterke relaties op te bouwen. Het kantoor bestaat uit open ruimtes waar werknemers hun eigen bureau hebben, maar ook gemakkelijk contact kunnen maken met collega's. Er is een gezellige koffieruimte waar je iets kunt drinken, een bistro en een mooie kantine waar je teamgenoten kunt ontmoeten voor de lunch. – Sergiu, Web Analyst stagiair, werkzaam voor Corporate Functions.

Ik voel me een deel van VF en het team, dat uit vijf mensen bestaat. Vanaf de eerste dag voelde ik me geïntegreerd en essentieel. Het maakte niet uit dat mijn ervaring niet zo breed was als die van hen. Wat VF betreft, ben ik trots om voor dit bedrijf te werken. Ik begon in september met dertig andere stagiairs en kon sterke vriendschappen opbouwen in een nieuwe omgeving, ver van huis. Het is leuk om etentjes, aperitieven na het werk of weekenden in de bergen te organiseren. – Virginia, Product Merchandising stagiaire bij Vans.

Stagiairs bij VF Corporation.Credits: VF Corporation

Wat zijn de voordelen van werken bij VF?

De hiërarchie bij VF is niet zo uitgesproken als op andere werkplekken. Mensen geven je vanaf de eerste dag het gevoel dat je deel uitmaakt van het team. Onze directeur nodigde me bijvoorbeeld uit voor een ontbijt met hem en anderen die tegelijk met mij bij Vans kwamen werken. Mijn teamgenoten leren me elke dag nieuwe dingen zonder dat ik me overweldigd voel. Ze kunnen goed luisteren en staan open om mijn ideeën over verschillende onderwerpen te bespreken. De kracht van VF is de internationale omgeving. Mijn team bestaat uit vijf mensen: een Canadees, een Griek, een Braziliaan en twee Italianen. VF biedt flexibele werktijden, waardoor je je verantwoordelijk voelt voor het beheren van je prioriteiten en werkdruk. – Virginia, Product Merchandising stagiaire bij Vans.

Jouw mening telt. Bij VF word je als gelijke behandeld door mensen met verschillende anciënniteit. Het maakt niemand uit of je een stagiair bent; je voegt waarde toe aan het bedrijf. Als je een goed idee hebt, wordt dat als een goed idee beschouwd. – Nicholas, Countries Marketing stagiair bij The North Face.

Waarom raad je VF Corporation aan bij andere studenten of pas afgestudeerden?

Ik zou het VF stageprogramma van harte aanbevelen aan anderen. Dit soort kansen krijg je maar zelden en je krijgt inzicht in bekende merken. Je manager en collega's willen dat je je doelen bereikt en helpen je op weg. VF biedt je de kans om te zien hoe de industrie werkt. Een ander sterk punt van VF is de internationale werkplek. Het is een kans geweest om meer te leren over het bedrijf en de mensen achter de merken, maar ook om mensen met verschillende achtergronden te leren kennen en meer te weten te komen over hun reis bij VF. Dit was bijzonder interessant en inspirerend. Ik heb nog nooit in een bedrijf gewerkt dat zo groot is als VF, dus ik heb meer kunnen leren over hoe het bedrijf in verschillende regio's en wereldwijd opereert. – Elina, Product Development stagiaire bij The North Face.

Bij VF staan de mensen ervoor open om je zo veel mogelijk te leren, maar ze moedigen je ook aan om zelfstandig te leren. Collega's zijn gastvrij en vriendelijk. We lunchen altijd samen als een team en ik voel me vrij om vragen te stellen. We organiseren ook vaak activiteiten met andere stagiairs. We zijn allemaal op dezelfde dag begonnen en hebben een paar introductiedagen samen doorgebracht. Ik heb me nooit eenzaam gevoeld. Ik waardeer de niet-hiërarchische structuur van VF, die toch zeer professioneel is. Ik deel de cultuur van VF en ook al werk ik voor één merk, het voelt nog steeds als één grote familie. – Karolina, E-Commerce stagiaire bij icebreaker.

