Staking Wehkamp ten einde, Wehkamp en FNV bereiken akkoord

De dagenlange staking bij e-tailer Wehkamp is tot een einde gekomen, zo is te lezen op de website van vakbond FNV. Gisteravond gingen de stakende werknemers akkoord met een overeenkomst tussen Wehkamp en FNV. Deze betrof een betere ontslagvergoeding voor de werknemers die Wehkamp ontslaat als gevolg van de sluiting van zijn distributiecentrum in Maurik.

De ontslagvergoeding is volgens FNV ‘verbeterd met een nominale aanvulling per dienstjaar’. FNV spreekt van een ‘verbetering van 40 tot maximaal 150 procent in vergelijking met het eindbod van Wehkamp’. Het personeel krijgt ook een budget voor scholing en begeleiding voor nieuw werk, evenals een bijdrage voor kosten van juridisch en financieel advies.

Werknemers van Wehkamp gingen op 20 juli in staking nadat een ultimatum van FNV verliep. De vakbond onderhandelde op dat moment al langere tijd met Wehkamp over een sociaal plan voor de 82 werknemers die zouden worden ontslagen bij de geplande sluiting van een Wehkamp-distributiecentrum in Maurik. 51 van hen werken bij het distributiecentrum, de anderen bij het hoofdkantoor van Wehkamp in Zwolle.

Gisteren maakte Wehkamp bekend in het boekjaar 2019-2020 een netto bedrijfsresultaat van 24 miljoen euro te hebben behaald, circa vijftig procent meer dan vorig jaar. Wehkamp zegt het positieve bedrijfsresultaat te danken aan kostenbesparing, een sterkere focus op winstgevende productcategorieën en een succesvolle implementatie van zijn bedrijfsstrategie.