Stakingen in Bangladesh: SKC roept modemerken op looneis vakbonden te steunen

In Bangladesh lopen er loononderhandelingen die soms leiden tot protesten en geweld. Vorige week werd al bekend dat zo’n 175 fabrieken hun deuren tijdelijk hadden gesloten vanwege de protesten. Schone Kleren Campagne (SKC) roept nu merken die in Bangladesh produceren op de oproep van vakbonden voor een hoger loon te steunen.

Het huidige bod dat op tafel ligt is 10.400 taka per maand. In euro’s komt dit neer op ongeveer 90 euro, wat de helft is van een leefbaar loon in Bangladesh. Tot nu toe is dit het hoogste bod waarmee de werkgevers in Bangladesh zijn gekomen. Werknemers en vakbonden eisen een minimumloon van minimaal 23.000 taka, 195 euro per maand. Dit is volgens onderzoek van Schone Kleren Campagne het minimum dat nodig is om fatsoenlijk te kunnen leven in Bangladesh, aldus een statement van de organisatie.

Bangladesh is een populair productieland voor onder andere de mode-industrie. Zeker zestig grote merken produceren in het land. Vakbonden roepen deze merken dan ook op de looneis te steunen. “We roepen merken op om zich publiek hierover uit te spreken, omdat merken de macht hebben om inkoopbeslissingen te nemen die een directe invloed hebben op de lonen van arbeiders. We weten dat beslissingen over loonsverhogingen sterk samenhangen met de prijzen die inkopers bereid zijn te betalen,” zegt Amirul Haque Amin, voorzitter van de National Garment Workers Federation in een statement. Tot nu toe hebben nog maar enkele merken zich uitgesproken, waaronder Patagonia.

SKC aan de modemerken: Steun de looneis van vakbonden

Het is opmerkelijk omdat veel merken tegenwoordig aangeven voor een leefbaar loon te zijn en dit in hun duurzaamheidsverslagen te schrijven. De Schone Kleren Campagne is hier dan ook niet over te spreken. “Beloftes over leefbare lonen door merken die weigeren in te gaan op de wanhopige roep om steun van vakbonden, kunnen we duidelijk niet meer serieus nemen”, zegt Willemijn Rooijmans van Schone Kleren Campagne.

Vijf jaar geleden werd ook al een oproep voor een hoger loon gedaan. Dit ging destijds ook gepaard met protesten en onlusten. Bij de huidige protesten zijn inmiddels al twee doden gevallen.

De textielindustrie van Bangladesh telt bijna vier miljoen werknemers. Het land telt zo’n 3.500 fabrieken. Voornamelijk vrouwen werken in deze fabrieken. Textielarbeid is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Bangladesh.