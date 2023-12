Start-up Boxo ontvangt financiering van Rabo Foundation en Stichting Doen om op te schalen

De Nederlandse start-up Boxo ontvangt financiering van Rabo Foundation en Stichting Doen om de ontwikkeling van het retoursysteem te versnellen en de productie van Boxobags op te schalen. Boxo, dat herbruikbare verzendverpakkingen maakt, wil van herbruikbare verpakkingen de norm maken in aanloop naar de Europese Verpakkingswet waardoor tien procent van de e-commerce verpakkingen in 2030 herbruikbaar moet zijn.

Stichting Doen voorziet Boxo van financiering voor de ontwikkeling van Boxo Return, zo staat in het persbericht. Het retoursysteem maakt het mogelijk om het statiegeld op de herbruikbare verzendverpakkingen eenvoudig terug te ontvangen bij een inleverpunt. Boxo Return zal tevens worden opengesteld voor andere herbruikbare verpakkingen, waardoor het voor andere verpakkingsbedrijven en webshops eenvoudig wordt hun herbruikbare verpakkingen retour te krijgen.

Rabo Foundation financiert het opschalen van de productie mee. De Boxobags worden geproduceerd in sociale werkplaatsen in Nederland. “Boxo creëert sociale werkgelegenheid door de reiniging en productie van haar herbruikbare verzendverpakkingen onder te brengen bij Nederlandse sociale werkbedrijven. Dit draagt bij aan een betere en duurzamere toekomst van mensen die moeilijk op eigen kracht een baan kunnen vinden”, aldus Nynke Struik, Programmamanager Sociaal Ondernemen bij Rabo Foundation, in het persbericht.

Welk bedrag aan financiering Boxo binnenhaalt, is niet bekend.