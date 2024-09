Startup’s Boxo en ViaTim werken samen voor inleverpunten herbruikbare verzendverpakkingen

Startup Boxo maakt verdere stappen in het uitrollen van herbruikbare verzendverpakkingen in Nederland. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met buurtpunten van ViaTim zodat er meer fysieke inleverpunten zijn voor de verzendverpakkingen, zo is te lezen in een persbericht.

Boxo biedt webwinkels en verpakkingsbedrijven de mogelijkheid om herbruikbare verzendverpakkingen aan te bieden aan klanten. De consument betaalt statiegeld voor de verpakking dat teruggestort wordt bij het inleveren van de verpakking bij een inleverpunt.

Om het inleveren door consumenten laagdrempelig te maken, is Boxo een netwerk van inleverpunten aan het bouwen in Nederland. “Hiervoor werken we samen met landelijke en lokale retailers en aanbieders van pakketpunten of kluizen. We zijn blij met de samenwerking met ViaTim, een buurtpunt is een logische plek voor het inleveren van herbruikbare verzendverpakkingen”, aldus Boxo oprichter Okke de Jonge, in het persbericht.

Boxo biedt zelf herbruikbare verpakkingen aan, maar heeft ook een universeel retoursysteem voor herbruikbare verpakkingen. Bedrijven die eigen herbruikbare verpakkingen hebben, kunnen dus ook gebruik maken van het retoursysteem.