State of Art en de ontwikkeling omtrent Covid-19 in Nederland en België

De wereld is geraakt door een heftige crisis. Covid-19 is wat ons allemaal nu bezighoudt, vanzelfsprekend. Nieuws en aandacht voor mode is niet primair, ook al zijn de nieuwe collecties fantastisch. Onze gedachten gaan uit naar de mensen die zorg moeten verlenen en de mensen die persoonlijk zijn geraakt door het virus.

Tot nu probeerden we de zaken draaiende te houden zoals dat gaat: met veel aandacht voor persoonlijke hygiëne voor onze medewerkers en voor klanten, conform de richtlijnen die de overheid uitvaardigt.

Wij gaan nu onze operaties aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Voor onze Nederlandse State of Art Stores betekent dit aangepaste openingstijden, dit geldt in elk geval tot 6 april:

• maandag-vrijdag van 12:00 tot 17:00, geen koopavond

• zaterdag van 11:00 tot 17:00

• koopzondag van 13:00 tot 17:00

Voor onze State of Art Stores in België betekent dit dat we ze per heden sluiten, dit geldt in elk geval tot 3 april.

Op deze manier is er meer duidelijkheid en dragen we bij aan de quarantaine zoals de overheid die van ons vraagt. We hopen met u dat deze situatie van beperkte duur kan zijn. Zodra we weer nieuws hebben over onze openingstijden zullen we u informeren.

Onze websites stateofart.com en stateofart.be blijven vanzelfsprekend 24/7 open.

State of Art en haar medewerkers blijven voor u klaar staan, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Uw en onze gezondheid is het allerbelangrijkste wat er is.