State of Art scoort met ship-from-store dankzij RFID

In 2014 was State of Art een van de eerste fashionretailers die aan de slag ging met RFID. Nu draait deze technologie zowel in het magazijn als de eigen brandstores en profiteren ook andere multibrandstores ervan. Mede dankzij RFID kan de specialist in mannenmode online orders vanuit de Nederlandse brandstores verzenden. Supply chain director Martijn Mateman: “Aan een op de zeven artikelen die onze winkels verlaten, hangt een online order.”

Opvallend genoeg startte State of Art niet met implementatie van RFID op de winkelvloer, maar in het magazijn in Lichtenvoorde. “Wij zijn wel degelijk gestart met een test in een winkel, maar ontdekten al snel dat de kosten op dat moment niet opwogen tegen de voordelen van een verbeterde voorraadnauwkeurigheid”, vertelt Martijn Mateman, supply chain director van State of Art, dat stijlvolle modern-classicskleding voor mannen ontwerpt en verkoopt via eigen kanalen en via andere retailers. Hij krijgt bijval van hoofd IT Robbin Garstenveld: “Wij kregen de business case simpelweg niet rond.”

"Door het gebruik van RFID is de voorraad-nauwkeurigheid gestegen naar maar liefst 98 procent."

Dat was anders in het magazijn, dat is ondergebracht in het pand waar de familie Westerman in 1936 startte met een breiatelier voor babykleding. Hier liggen op piekmomenten 150.000 broeken, blazers, polo’s en andere kledingstukken voor het hogere marktsegment. Door het gebruik van RFID is de voorraad-nauwkeurigheid gestegen naar maar liefst 98 procent. De reden is de invoering van cyclecounting. Garstenveld: “Met grote regelmaat lopen onze medewerkers met een RFID-scanner door het magazijn om de voorraad te inventariseren. Dat doen we ook op kritieke momenten, bijvoorbeeld als we volgens het systeem van een bepaald artikel minder dan vijf stuks op voorraad hebben.”

15.000 minder nee-verkopen

Inmiddels gebruikt State of Art de RFID-technologie in hun 41 brandstores. Mateman: “Dat we de business case nu wel rond krijgen, heeft alles te maken met onze omnichannelstrategie. Dankzij RFID is de voorraadnauwkeurigheid in de winkels nu zo hoog, dat we de winkelvoorraad naast de vrije voorraad in het magazijn beschikbaar kunnen stellen voor onze webshop. Eén op de zeven kledingstukken die onze winkels verlaten is inmiddels een online order. Opgeteld gaat het om 15.000 stuks, die we zonder inzet van de winkelvoorraad niet hadden verkocht.”

De eerste dag dat State of Art een winkel openstelde voor online verkoop, leidde dat direct tot capaciteitsproblemen. “Die winkel ontving meteen tachtig orders: veel te veel voor de twee medewerkers. We hebben de online kraan meteen weer dichtgedraaid”, lacht Garstenveld. “Door snel daarna alle winkels open te stellen wordt de online orderstroom automatisch beter verdeeld over de winkels. Daarnaast hebben we de nodige logica ingebouwd om capaciteitsproblemen te voorkomen, denk aan een maximum aantal orders per winkel. Die logica voorkomt ook dat een klant zes pakketten uit zes verschillende winkels ontvangt.”

"We kunnen de winkelvoorraad nu ook beschikbaar stellen voor onze webshop."

Ook voor multibrandstores

De herenmode van State of Art ligt niet alleen in de 41 eigen brandstores. Het magazijn fungeert als groothandel waarvandaan bijna 700 multibrandstores van andere retailers worden beleverd. Ook die ontvangen artikelen met RFID-tags. De eerste maken inmiddels actief gebruik daarvan. Een voorbeeld is Roetgerink Mode & Schoenen, een multibrandstore in Enter dat in het najaar van 2018 is gestart met RFID. "We zijn heel blij dat State of Art tags aanbrengt, scheelt toch een hoop werk. Hopelijk volgen snel meer leveranciers", vertelt Paul Roetgering, eigenaar van Roetgerink Mode & Schoenen.

Roetgerink heeft profijt van de tags. "Onze voorraadbetrouwbaarheid is enorm toegenomen waardoor we veel minder nee-verkopen hebben en dus meer omzet. Daarnaast is het tellen nu veel efficiënter en besparen we substantieel op loonkosten", aldus Roetgering, dat bij de rest van het assortiment wel zelf de tags moet aanbrengen. Op dat punt heeft State of Art dus een voorsprong, constateert Mateman: “Steeds meer groothandelsklanten willen aan de slag met RFID, maar hikken aan tegen het taggen van artikelen.”

"Medewerkers hoeven niet meer alle artikelen stuk voor stuk te tellen, maar leggen een stapeltje op de scantafel."

Sourcetagging

Die artikelen worden niet door de medewerkers in Lichtenvoorde getagd. Dat doen de circa twintig leveranciers die de kleding naar ontwerp van State of Art produceren in het Verre Oosten. “Een proces dat duidelijke uitleg en intensieve begeleiding vereist, maar inmiddels soepel verloopt”, verklaart Garstenveld.

In het magazijn heeft State of Art scantafels geïnstalleerd voor het controleren en afboeken van de goederen die naar de winkels gaan. Medewerkers hoeven niet meer alle artikelen stuk voor stuk te tellen, maar leggen een stapeltje op de scantafel. Het scherm toont vervolgens hoeveel en welke stuks zijn gescand. “Wijkt dat aantal af van het aantal stuks op de pakbon? Dan kan de medewerker het aantal corrigeren. Dit betekent een flinke verbetering van de efficiëntie en een afname van het aantal fouten”, verklaart Mateman.

Ook het verwerken van niet-verkochte kleding uit de winkels verloopt dankzij RFID nu stukken efficiënter. Die kleding wordt in het magazijn in Lichtenvoorde gereed gemaakt voor de outlet-kanalen. Garstenveld: “Voorheen moesten we alle dozen uitpakken en elk artikel controleren en apart inboeken. Nu kunnen we de dozen dichtlaten en hoeven we die alleen maar op een scantafel te leggen. Op dit proces hebben we enorme tijdswinst geboekt.”

Scantafels bij kassa’s

State of Art blijft werken aan verbetering en uitbreiding van RFID-technologie, zowel in het magazijn als in de winkels. In het magazijn denkt State of Art aan een scantunnel voor goederenontvangst. Nu nog gebruiken de medewerkers handscanners om binnenkomende goederen te scannen. Die handscanners worden ook in de winkel gebruikt voor het scannen van binnenkomende goederen, het tussentijds inventariseren van de winkelvoorraad en het zoeken van een specifiek artikel, bijvoorbeeld voor een online order.

"Beter inzicht in de verkoop van artikelen, wat resulteert in automatisch gegenereerde voorstellen voor herverdeling van winkelvoorraden."

Het gebruik van RFID op de winkelvloer biedt meer voordelen. State of Art heeft nu beter inzicht dan voorheen in de verkoop van artikelen, wat resulteert in automatisch gegenereerde voorstellen voor herverdeling van winkelvoorraden. Mateman: “Daarnaast zijn we nu bezig met het implementeren van nieuwe concepten zoals click-and-collect en return-to-store. Ook denken we aan het integreren van RFID in onze point-of-sale-systemen in de drukste winkels, net als in ons magazijn. Daarmee kunnen we de wachttijden bij de kassa’s flink verlagen.”